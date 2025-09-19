সরকারি আবাসন পরিদফতরের দুই কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত

চাকরির গ্রেড ও মূল বেতন বিবেচনায় না নিয়ে ডি-১ ও ডি-২ শ্রেণির সরকারি কাছ থেকে মোটা অঙ্কের উৎকোচ দাবি এবং বাসা বরাদ্দ সংক্রান্ত সভার দায়িত্ব পালনে অনিয়মসহ নানান দুর্নীতি ও অসদাচরণের অভিযোগে আবাসন পরিদফতরের উপপরিচালক রাশেদ আহম্মেদ সাদী ও সহকারী পরিচালক বিলাল হোসাইনকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
১৮ সেপ্টেম্বর মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নজরুল ইসলামের সই করা বরখাস্তের পৃথক প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, রাশেদ আহম্মেদ সাদী ও বিলাল হোসাইন সরকারি বাসা বরাদ্দে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বিপুল অর্থ ও স্থাবর সম্পদের মালিক হয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তনাধীন এবং তা স্পর্শকাতর। তারা চাকরিতে বহাল থাকলে আরও বেশি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে পারেন এবং অভিযোগের তদন্তকাজে তারা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।
এতে আরও বলা হয়, অফিস আদেশে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নাম ব্যবহার করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সরকারি আবাসন পরিদফতরের বাসা বরাদ্দের বিনিময়ে আবেদনকারীদের নিকাছ থেকে মোটা অঙ্কের উৎকোচ দাবি করাসহ নানাবিধ দুর্নীতি ও অসদাচরণের অভিযোগে তাদের দুজনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।