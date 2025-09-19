X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
খিলক্ষেতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বাইসাইকেল আরোহী নিহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১৩আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৩
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের জরুরি বিভাগ

রাজধানীর খিলক্ষেত তিনশত ফিট সড়কের মস্তুল এলাকায় দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় একজন বাইসাইকেল আরোহী নিহত ও আরেকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। তার বয়স আনুমানিক ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে বলে ধারণা পুলিশের। গুরুতর আহত দুই জনকে প্রথমে স্থানীয় কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত ঘোষণা করেন এবং অপরজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। পরে আহত মনির হোসেনকে (২৭) রাতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

আহতের ভগ্নিপতি কামাল মাস্টার জানান, মনির পেশায় স্যানিটারি মিস্ত্রি। সহকর্মীর সঙ্গে কাজ শেষে বাইসাইকেলে বাসায় ফিরছিলেন। পথে মস্তুল এলাকায় একটি মোটরসাইকেল তাদের ধাক্কা দেয়। এতে দুজনই ছিটকে পড়ে আহত হন। নিহত ব্যক্তির পরিচয় তিনি জানেন না।

খিলক্ষেত থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) সাইদুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে তিনি কুর্মিটোলা হাসপাতালে গিয়ে একজনের মৃতদেহ দেখতে পান। নিহতের পরিচয় এখনও মেলেনি। আহত ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, আহত মনিরের বাড়ি খিলক্ষেতের ডুমনি এলাকায়। তার বাবার নাম সুলতান মাতুব্বর।

 

/এআইবি/এবি/এপিএইচ/এমওএফ/
বিষয়:
রাজধানীমোটরসাইকেল দুর্ঘটনানিহতআহত
জ্বলছে লাল-সবুজ বাতি, তবু ‘ভরসা’ হাতের ইশারা
পুরানা পল্টনে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক নিহত
লিবিয়ায় মাফিয়াদের গুলিতে শেষ মাদারীপুরের জীবনের স্বপ্ন
সর্বশেষ খবর
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি প্রোগ্রাম চালুর নীতিমালা অক্টোবরে
আওয়ামী লীগ বিদেশে বারবার সহিংস কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে: এনসিপি
আফিম চাষ বৈধ করতে যাচ্ছে ইরান
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
সর্বাধিক পঠিত
নিউইয়র্কে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার ঘটনায় কয়েকজন গ্রেফতার
ভারতীয় ব্যবসায়ী নির্বাহীদের ভিসা বাতিল করলো যুক্তরাষ্ট্র
ফের শাহজালালের পুরো নিরাপত্তার দায়িত্বে আসছে এপিবিএন
বিদেশে ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির সন্ধান: ৫২ জনের নাম কেন প্রকাশ করছে না সিআইসি?
জয়ের পরই বাবা হারানোর খবর পেলেন লঙ্কান ক্রিকেটার 
