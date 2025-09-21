X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল সালাউদ্দিন আহমেদ মারা গেছেন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৬আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৬
মো. সালাউদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশের সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল, সিনিয়র অ্যাডভোকেট মো. সালাউদ্দিন আহমেদ মারা গেছেন। রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) ভোর রাতে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৭ বছর। মরহুমের জানাজা আজ বাদ জোহর সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে।

২০০৮ সালের ১৩ জুলাই থেকে ২০০৯ সালের ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত  তিনি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন। তিনি ১৯৬৯ সালে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে অর্থনীতিতে বিএসসি, ১৯৭০ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ এবং ১৯৮৪ সালে কলম্বিয়া ল স্কুল থেকে এলএলএম ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৭০-এর দশকে সালাহউদ্দিন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা করেন। তিনি ড. কামাল হোসেনের সহযোগী হিসেবে আইন পেশায় যুক্ত ছিলেন।

 

মৃত্যুঅ্যাটর্নি জেনারেল
উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে যাচ্ছেন নুরুল হক নুর
আ. লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার
বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এসএসসি পাসে চাকরি
এক বছরের বকেয়া বেতন-ঈদ বোনাসের দাবি ভিডিপি সদস্যদের
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
