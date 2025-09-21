X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শিল্পকলার নতুন ডিজি শেখ রেজাউদ্দিন আহমেদ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৫আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৫
শেখ রেজাউদ্দিন আহমেদ (রেজাউদ্দিন স্টালিন), ফাইল ফটো

শেখ রেজাউদ্দিন আহমেদকে (রেজাউদ্দিন স্টালিন) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়েছে সরকার। রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আইন অনুযায়ী রেজাউদ্দিন আহমেদকে অন্য কোনও পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে এক বছর মেয়াদে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হলো।

ডিজি হিসেবে শেখ রেজাউদ্দিন আহমেদের নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করে শিল্পকলার সচিব মোহাম্মদ ওয়ারেছ হোসেন বলেন, এরইমধ‍্যে প্রজ্ঞাপন হয়েছে। উনি জয়েন করেছেন বলে শুনেছি। এখনও শিল্পকলায় আসেননি।

শেখ রেজাউদ্দিন আহমেদের জন্ম ১৯৬২ সালের ২২ নভেম্বর, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার নলভাঙ্গা গ্রামে। তিনি কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন নামে সমধিক পরিচিত। কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন আশির দশকে জাতীয় কবিতা পরিষদের সদস্য-সচিব ছিলেন। কবিতায় অবদানের জন্য ২০০৬ সালে তাকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়।

তার লেখনীতে সবসময় মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সামাজিক অন্যায়ের প্রতি প্রতিবাদ এবং সৌন্দর্যকে ভিন্নমাত্রায় প্রকাশ করার এক অনন্যতা লক্ষণীয়। বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন ২০২২ সালের ইউক্রেনের নিকোলাই গোগোল আন্তর্জাতিক সাহিত্য পুরস্কার ট্রায়াম্ফ লাভ করেছেন। এই পুরস্কারটি ইউক্রেন লেখক ইউনিয়ন ও চেরেনোভিস ক্লাব যৌথভাবে প্রদান করে থাকে।

রেজাউদ্দিন স্টালিন এর আগে নজরুল একাডেমির পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

 

 

/এসএমএ/এপিএইচ/
বিষয়:
শিল্পকলা একাডেমি
সম্পর্কিত
শিল্পকলা একাডেমিতে ‘আনন্দ উৎসব’
শিল্পীদের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি ১০ প্রস্তাবনা
পদত্যাগপত্র এখনও ঝুলে আছে, সিদ্ধান্ত সরকারের
সর্বশেষ খবর
৫ কোটি ৫৫ লাখ বই কেনার প্রস্তাব প্রত্যাহার
৫ কোটি ৫৫ লাখ বই কেনার প্রস্তাব প্রত্যাহার
‘এআই দিয়ে তৈরি পূজামণ্ডপে হামলা ও মূর্তি ভাঙচুরের ছবি ছড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে অনেকে’
‘এআই দিয়ে তৈরি পূজামণ্ডপে হামলা ও মূর্তি ভাঙচুরের ছবি ছড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে অনেকে’
রাজধানীতে বৃদ্ধাকে খুনের ঘটনায় ‘পালিত নাতি’ কারাগারে
রাজধানীতে বৃদ্ধাকে খুনের ঘটনায় ‘পালিত নাতি’ কারাগারে
বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন: ৪ জনকে পুলিশে সোপর্দ
বিমানের নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন: ৪ জনকে পুলিশে সোপর্দ
সর্বাধিক পঠিত
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
একীভূত হওয়ার আলোচনায় এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ
একীভূত হওয়ার আলোচনায় এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media