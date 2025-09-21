X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘নতুন দৃষ্টিভঙ্গি’ নিয়ে মহাপরিচালকের পাশাপাশি শিল্পকলায় চার পরিচালক নিয়োগ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৮আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৮
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (ফাইল ছবি)

মহাপরিচালক হিসেবে কবি রেজাউদ্দিন স্টালিনকে দায়িত্ব দেওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে পরিচালক পদেও নতুন চারজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

রোববার (২১ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে,  সরকার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে দেশ-বিদেশে প্রচারের উদ্দেশ্যেবাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক (ডিজি) এবং চারজন পরিচালক নিয়োগ দিয়েছে।

নবনিযুক্ত পরিচালকরা হলেন শাহীন দিল-রিয়াজ (প্রশিক্ষণ বিভাগ), ড্যানিয়েল আফজালুর রহমান (প্রযোজনা বিভাগ), সালমা জামাল মৌসুম (গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ) ও দীপক কুমার গোস্বামী (নাটক ও চলচ্চিত্র বিভাগ)।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়,  নবগঠিত পরিচালনা কাঠামো আধুনিক যুগের চাহিদা পূরণের জন্য শিল্পকলা একাডেমির পুনর্গঠনে কাজ করবে। এর মধ্যে রয়েছে—কার্যকর অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিভা লালন; দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহায়তায় নতুন কৌশল গ্রহণ; বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সম্পদকে উপস্থাপনের পরিকল্পনা প্রণয়ন; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আইকন ও অনন্য ঘটনাবলি উদ্যাপন এবং সঙ্গীত, নাটক, চলচ্চিত্র, নৃত্য, শিল্পকলা, আলোকচিত্র ও ক্রমবর্ধমান নতুন মিডিয়ার ক্ষেত্রে আগামী এক বছরের জন্য কিছু সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ।

/এসএনএস/এম/
বিষয়:
শিল্পকলা একাডেমিসংস্কৃতিঅন্তর্বর্তীকালীন সরকার
সম্পর্কিত
শিল্পকলার নতুন ডিজি শেখ রেজাউদ্দিন আহমেদ
চার রাজনীতিবিদসহ সোমবার নিউইয়র্ক যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা
জিয়ার পথ ধরে জাতিসংঘে ইউনূস, স্বার্থ-উদ্দেশ্য নিয়ে কৌতূহল
সর্বশেষ খবর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রক্টর ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রক্টর ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী
কাশবনের ভেতর অর্ধগলিত লাশ: স্বামীসহ ২ জনের দায় স্বীকার
কাশবনের ভেতর অর্ধগলিত লাশ: স্বামীসহ ২ জনের দায় স্বীকার
দুই রাষ্ট্র সমাধানকে পুনরুজ্জীবিত করতে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি: স্টারমার
দুই রাষ্ট্র সমাধানকে পুনরুজ্জীবিত করতে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি: স্টারমার
ঢাকায় সাতক্ষীরাবাসীর নাগরিক সমাবেশ
উন্নয়ন বৈষম্যের প্রতিবাদ ও ন্যায্য অধিকারের দাবি ঢাকায় সাতক্ষীরাবাসীর নাগরিক সমাবেশ
সর্বাধিক পঠিত
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
অর্থনীতির তিন স্তম্ভেই ভাঙন: ব্যাংক থেকে শেয়ারবাজার সর্বত্র বিপর্যয়
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ক্ষমা চাইলেন ইসলামি বক্তাআমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
আমিরাতের ‘ভিসা নিষেধাজ্ঞা’ নিয়ে যা বলছে দূতাবাস
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
একীভূত হওয়ার আলোচনায় এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ
একীভূত হওয়ার আলোচনায় এনসিপি ও গণঅধিকার পরিষদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media