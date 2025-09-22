X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টঙ্গীতে কেমিক্যাল গুদামে আগুন, নেভানোর সময় বিস্ফোরণে ফায়ারকর্মীসহ দগ্ধ ৫

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৮আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩০
জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট (ফাইল ছবি)

গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি কেমিক্যাল গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ফায়ার সার্ভিসের চার সদস্যসহ পাঁচজন দগ্ধ হয়েছেন। দগ্ধদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বর্তমানে তারা ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন।

দগ্ধরা হলেন—ফায়ার ফাইটার মো. শামীম আহম্মেদ (৪২), মো. নুরুল হুদা (৪০), মো. জয় হাসান (২৮), অফিসার জান্নাতুল নাঈম (৩৫) এবং স্থানীয় হার্ডওয়্যারের দোকানী আল-আমিন বাবু (২২)।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে টঙ্গী বিসিক শিল্পনগরীর সাহারা মার্কেট এলাকায় একটি পোশাক কারখানায় ব্যবহৃত সেমি পাকা টিনশেড কেমিক্যালের গুদামে এ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।

স্থানীয়রা জানান, বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে হঠাৎ গুদামে বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। একপর্যায়ে কেমিক্যালের ড্রাম বিস্ফোরিত হয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিন ফায়ার ফাইটার, একজন অফিসার ও এক স্থানীয় দোকানী দগ্ধ হন। পরে তাদের উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকায় বার্ন ইউনিটে পাঠানো হয়।

ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা জোন–৩-এর উপসহকারী পরিচালক আব্দুল মান্নান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ‘আগুন লাগার খবর পেয়ে প্রথমে তিনটি ইউনিট কাজ শুরু করে, পরে আরও চারটি ইউনিট যোগ দেয়। এখন আগুন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে কীভাবে আগুনের সূত্রপাত এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত, তা তদন্তের পর বলা যাবে।’

/এআইবি/এবি/এম/
বিষয়:
অগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিস
সম্পর্কিত
নীলফামারীতে আগুনে পুড়েছে ৫০ ঘর
সাতক্ষীরায় বিদ্যুৎকেন্দ্রে আগুন, দুই ঘণ্টা পর সরবরাহ স্বাভাবিক
মগবাজারে একটি রেস্তোরাঁয় আগুন, ২০ মিনিটে নিয়ন্ত্রণে
সর্বশেষ খবর
রংপুরে সাংবাদিক বাদলকে মারধর, পুলিশ কার্যালয় ঘেরাওয়ের ঘোষণা, থানায় মামলা
রংপুরে সাংবাদিক বাদলকে মারধর, পুলিশ কার্যালয় ঘেরাওয়ের ঘোষণা, থানায় মামলা
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
পরিবেশ অধিদফতরের অভিযানে ২৫৪৪ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ
পরিবেশ অধিদফতরের অভিযানে ২৫৪৪ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ
৬০ বছর পর জাতিসংঘ অধিবেশনে প্রথমবারের মতো সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট
৬০ বছর পর জাতিসংঘ অধিবেশনে প্রথমবারের মতো সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট
সর্বাধিক পঠিত
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
রিজার্ভ চুরির পুরো অর্থ ফেরত আসার সম্ভাবনা কতটুকু
রিজার্ভ চুরির পুরো অর্থ ফেরত আসার সম্ভাবনা কতটুকু
৩ দেশের স্বীকৃতিতে খুশি ফিলিস্তিন, নাখোশ ইসরায়েল
৩ দেশের স্বীকৃতিতে খুশি ফিলিস্তিন, নাখোশ ইসরায়েল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media