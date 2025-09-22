X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সারা দেশে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক আদালত গঠনের প্রস্তাব

বাংংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৯আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৯
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

সারা দেশে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক আদালত গঠনের প্রস্তাব আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সোমবার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট থেকে সারা দেশে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। দেশের বাণিজ্যিক বিরোধগুলো দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তির মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশকে আরও গতিশীল ও স্বচ্ছ করে তুলতে এই উদ্যোগ গ্রহণ নেওয়া হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়, আশা করা হচ্ছে— এর মাধ্যমে দেশী ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।

প্রস্তাবে ব্যবসায়ী, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বণিকদের সাধারণ লেনদেন থেকে শুরু করে আমদানি-রফতানি কার্যক্রম, বিমান ও নৌপরিবহন, নির্মাণ ও অবকাঠামোগত প্রকল্প, ফ্র্যাঞ্চাইজ চুক্তি, বিতরণ ও লাইসেন্সিং, প্রযুক্তি উন্নয়ন, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট, পেটেন্ট, শিল্প নকশা, ডোমেইন নাম, ভৌগলিক নির্দেশক, বিমা এবং অংশীদারত্ব চুক্তি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পরিষেবা খাত এবং শেয়ারহোল্ডার বা যৌথ উদ্যোগ সম্পর্কিত বিরোধকে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক আদালতের এখতিয়ারভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। আশা করা যায়, এর ফলে আধুনিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত প্রায় সব ধরনের বিরোধ একটি বিশেষায়িত আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মন্ত্রণালয়ে পাঠানো প্রস্তাবে জেলা জজদের মধ্য থেকে বাণিজ্যিক আদালতের বিচারক নিয়োগ করার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। একইসঙ্গে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক হাইকোর্ট বিভাগে বাণিজ্যিক আপিল বেঞ্চ গঠনের বিষয়টিও প্রস্তাবে উঠে এসেছে।

সুপ্রিম কোর্টের পাঠানো প্রস্তাবে মামলা দায়েরের পূর্বে মধ্যস্থতাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এর ফলে মামলা দায়েরের পূর্বেই অনেক বিরোধ আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি হবে এবং এর ফলে আদালতের উপর মামলার ক্রমবর্ধমান চাপ অনেকাংশে কমে আসবে।

প্রস্তাবে উল্লেখ রয়েছে, কোনও বাণিজ্যিক মামলা বা আবেদনের মূল্যমান ৫০ লাখ টাকা হলে তা বাণিজ্যিক আদালতে বিচার্য হবে। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার সময়ে সময়ে এই নির্ধারিত মূল্যমান সীমা পুনর্নির্ধারণ করতে পারবে মর্মে প্রস্তাবে উল্লেখ রয়েছে।

বিচার প্রক্রিয়াকে দ্রুত ও কার্যকর করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিচার কার্যক্রম শেষ করার বিষয়ে প্রস্তাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রস্তাবে উল্লেখ  করা হয়, চূড়ান্ত শুনানি অবশ্যই ৯০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া, অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব এড়াতে সংক্ষিপ্ত বিচারের সুযোগও প্রস্তাবে রাখা হয়েছে। আপিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাণিজ্যিক আপিল আদালত ছয় মাসের মধ্যে এবং সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ তিন মাসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে প্রস্তাবে উল্লেখ আছে। এছাড়া, প্রস্তাবে বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, বিচারক ও আইনজীবীদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রস্তাবটি পাঠানোর আগে বিভিন্ন অংশীজনদের মতামত নেওয়া হয়েছে। এজন্য ২২ ফেব্রুয়ারি, ৫ এপ্রিল এবং ১২ এপ্রিল যথাক্রমে, ময়মনসিংহ, রংপুর ও খুলনায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও ইউএনডিপি এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রিজিওনাল সেমিনারগুলোতে বিচারক, আইনজীবী, উন্নয়ন সহযোগীসহ অন্যান্য অংশীজনদের সমন্বয়ে পরিচালিত আলাদা তিনটি সেশনে দেশে বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠায় করণীয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।

এছাড়া ২১ জুলাই সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সেমিনার, ১৭ আগস্ট সিলেটে বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠায় করণীয় সম্পর্কে একটি বিশেষ সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে পাওয়া মতামতগুলো বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাবটি চূড়ান্ত করা হয় বলে সুপ্রিম কোর্টের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়৷

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, দেশে পৃথক বাণিজ্যিক আদালত তৈরি হলে তা বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করবে। বিশেষায়িত আদালতের মাধ্যমে দ্রুত বিচারপ্রাপ্তির ফলে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়বে এবং অর্থনীতির গতি আরও ত্বরান্বিত হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

/বিআই/এপিএইচ/
বিষয়:
আদালতআইন মন্ত্রণালয়বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি
সম্পর্কিত
বুয়েট শিক্ষার্থী সনি হত্যায় সাজাভোগ করা টগর অস্ত্র মামলায় কারাগারে
এবার জুলাইয়ের হত্যা মামলায় গ্রেফতার সাদেক এগ্রোর মালিক ইমরান
সাবেক ছাত্রলীগ নেতাকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ
সর্বশেষ খবর
রংপুরে সাংবাদিক বাদলকে মারধর, পুলিশ কার্যালয় ঘেরাওয়ের ঘোষণা, থানায় মামলা
রংপুরে সাংবাদিক বাদলকে মারধর, পুলিশ কার্যালয় ঘেরাওয়ের ঘোষণা, থানায় মামলা
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
ইন্সপেক্টর থেকে এএসপি হলেন ৩৯ কর্মকর্তা
পরিবেশ অধিদফতরের অভিযানে ২৫৪৪ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ
পরিবেশ অধিদফতরের অভিযানে ২৫৪৪ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ
৬০ বছর পর জাতিসংঘ অধিবেশনে প্রথমবারের মতো সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট
৬০ বছর পর জাতিসংঘ অধিবেশনে প্রথমবারের মতো সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট
সর্বাধিক পঠিত
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
ঝটিকা মিছিল নিয়ে ব্যবস্থা: ক্ষোভ পুলিশে
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
যেসব কারণে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাড়ছে পর্যটকদের মৃত্যু
রিজার্ভ চুরির পুরো অর্থ ফেরত আসার সম্ভাবনা কতটুকু
রিজার্ভ চুরির পুরো অর্থ ফেরত আসার সম্ভাবনা কতটুকু
৩ দেশের স্বীকৃতিতে খুশি ফিলিস্তিন, নাখোশ ইসরায়েল
৩ দেশের স্বীকৃতিতে খুশি ফিলিস্তিন, নাখোশ ইসরায়েল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media