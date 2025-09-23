X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টঙ্গীতে দগ্ধ ফায়ার ফাইটার শামিম আহমেদ মারা গেছেন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৪আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৪
ফায়ার ফাইটার শামিম আহমেদ

গাজীপুরের টঙ্গীতে রাসায়নিকের গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ ফায়ার সার্ভিসের কর্মী শামিম আহমেদ (৪২) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৩টার দিকে রাজধানীর শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আইসিইউতে মারা যান তিনি। এ ঘটনায় এখনও ফায়ার সার্ভিসের তিন জনসহ চারজন চিকিৎসাধীন রয়েছে। 

বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান জানান, শামিম আহমেদের শরীরের ১০০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। তিনি আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন।

শামিম আহমেদ টঙ্গী ফায়ার স্টেশনের ফায়ার ফাইটার পদে কর্মরত ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনা জেলায়। তিন সন্তানের জনক শামিম ২০০৪ সালে ফায়ার সার্ভিসে যোগ দেন। আজ বাদ মাগরিব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদর দফতরে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

এর আগে সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকালে গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গী এলাকার সাহারা সুপার মার্কেটসংলগ্ন একটি রাসায়নিক গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের চার জন সদস্যসহ মোট পাঁচ জন দগ্ধ হন। পরে তাদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটের ভর্তি করা হয়। 

এখনও চিকিৎসাধীন দগ্ধরা হলেন—ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা শাহিন আলম, ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর খন্দকার জান্নাতুল নাঈম (৩৫), ফায়ার ফাইটার নূরুল হুদা (৪০) ও জয় হাসান (২৪) এবং স্থানীয় দোকানি আল-আমিন বাবু (২২)।

জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের তথ্যানুসারে, বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন খন্দকার জান্নাতুল নাঈম (৪২ শতাংশ দগ্ধ), ফায়ার ফাইটার মো. নূরুল হুদা (১০০ শতাংশ দগ্ধ), ফায়ার ফাইটার মো. জয় হাসান (৫ শতাংশ দগ্ধ)। এছাড়া দুর্ঘটনায় গুরুতর দগ্ধ কেমিক্যাল গুদামের কর্মচারী আল আমিন বাবু (৯৫ শতাংশ দগ্ধ) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এখনও দুই জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা জানান, গুদামে দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করছিলেন। পরে গুরুতর আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

/এআইবি/এবি/আরআইজে/
বিষয়:
ফায়ার সার্ভিসজাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউট
সম্পর্কিত
চন্দনাইশে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আরও ২ জনের মৃত্যু, সংখ্যা বেড়ে ৫
দগ্ধ ফায়ারকর্মীদের সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা নিশ্চিত করা হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
টঙ্গীতে কেমিক্যাল গুদামে আগুন, নেভানোর সময় বিস্ফোরণে ফায়ারকর্মীসহ দগ্ধ ৫
সর্বশেষ খবর
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীদের নিরাপত্তা নিয়ে যা জানালো অন্তর্বর্তী সরকার
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীদের নিরাপত্তা নিয়ে যা জানালো অন্তর্বর্তী সরকার
সাংবাদিকের মামলায় টিকটকার টুকটুকি কারাগারে
সাংবাদিকের মামলায় টিকটকার টুকটুকি কারাগারে
ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বদরুনন্নেসার শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ
ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বদরুনন্নেসার শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ
পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি অবৈধ বসতির স্বীকৃতি দিতে পারেন ট্রাম্প
যুক্তরাজ্যের শঙ্কাপশ্চিম তীরে ইসরায়েলি অবৈধ বসতির স্বীকৃতি দিতে পারেন ট্রাম্প
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দি, একজনের তথ্যে ৮৩ জন উদ্ধার
‘সুচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
‘সুচের মতো প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম চীনা যুদ্ধবিমান জে-২০’
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামে স্বর্ণ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
নিউইয়র্কে এনসিপি নেতা আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media