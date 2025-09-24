X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
আগারগাঁওয়ে ফুটপাতে দোকান বসানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে দোকানি নিহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৫৪আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৫৪
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

রাজধানীর শেরেবাংলা থানাধীন আগারগাঁও তালতলা এলাকায় সরকারি জায়গায় দোকান বসানোকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। 

তার নাম মো. বাবলু মিয়া (৪০)। তিনি চায়ের দোকান করতেন। 

শেরেবাংলা নগর থানার আগারগাঁও তালতলা এলাকায় জনতা গেটের সামনে দুই পক্ষের মারামারির সময় রবিউল নামে একজন মো. বাবুল মিয়ার মাথায় লোহার পাইপ দিয়ে আঘাত করলে তিনি গুরুতর আহত।

পরে তাকে উদ্ধার করে বুধবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মৃত ঘোষণা করেন। 

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘নিহতের মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।’

রাজধানীঢামেক হাসপাতালনিহত
যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যপদ স্থগিত করেছে আইসিসি
ইউক্রেন সব ভূমি পুনরুদ্ধার করতে পারবে: ট্রাম্পের নতুন বার্তা
অপ্রতিরোধ্য রিয়াল মাদ্রিদ, এমবাপ্পের জোড়া গোল
দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে অপর ট্রাকের ধাক্কা, চালক-হেলপার নিহত
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন স্কুল সভাপতি, ক্লাসে ঢুকে পেটালেন অর্ধশত ছাত্র-ছাত্রীকে
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
অপারেশনে চোখের রেটিনা কেটে ফেলার অভিযোগ, আই হসপিটালকে লিগ্যাল নোটিশ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
