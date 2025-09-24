এসরোটেক্সে ২২০ শ্রমিককে কাজে পুনর্বহাল ও ‘মিথ্যা মামলা’ প্রত্যাহারের দাবি

এসরোটেক্স গ্রুপের ‘বেআইনি’ভাবে কর্মচ্যুত ২২০ শ্রমিকের কাজে যোগদান এবং ৩০ শ্রমিকের নামে ‘মিথ্যা মামলা’ প্রত্যাহারের দাবি করেছেন ভুক্তভোগী শ্রমিকরা।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক মানববন্ধন থেকে এ দাবি করেন তারা।
শ্রমিকদের পক্ষে মো. রাসেল হোসেন বলেন, ফ্যাক্টরির নতুন নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় আমাদের কোম্পানির জিএম আওলাদ হোসেন ৩০ জন শ্রমিকের নামে মিথ্যা মামলা দিয়েছে। এছাড়াও ২২০ জন শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করেছে।
তিনি আরও বলেন, আগের নিয়ম ছিল— সকাল ১১টায় ১৫ মিনিটে নাস্তার জন্য দেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে সেটা কমিয়ে আনা হয়েছে ১২ মিনিটে। দুপুরের খাবারের সময় থেকে ১০ মিনিট কমিয়ে আনা হয়েছে। আগে ডিউটি শুরু হতো সকাল ৯টায়, এখন শুরু হচ্ছে ৮টায়। নামাজ পড়ার সময়ও দিতে চায়নি। এগুলোর প্রতিবাদ করায় আমাদের চাকরিচ্যুত ও মামলা দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রায় দুই মাস আগে মামলা এবং চাকরিচ্যুত করা হয়।