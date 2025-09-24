X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের ‘মানিলন্ডারিংয়ের হোতা’ প্রদীপ কুমারের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা  

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৯আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৯
আদালত (প্রতীকী ছবি)

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ‘মানিলন্ডারিংয়ের হোতা’ প্রদীপ কুমার বিশ্বাসের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।

দুদকের উপসহকারী পরিচালক সজীব আহমেদ বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়, সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), সিআইডি ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ৯ সদস্যের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন করেছে। অনুসন্ধানকালে জানা যাচ্ছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরীর মানিলন্ডারিংয়ের অন্যতম হোতা প্রদীপ কুমার বিশ্বাস। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, তিনি দেশত্যাগ করতে পারেন। তাই সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আবশ্যক।

/এনএইচ/আরকে/
বিষয়:
আদালত
সম্পর্কিত
তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা স্বপন কারাগারে
ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন কারাগারে
ছাগলকাণ্ডের মতিউরের জামিন নামঞ্জুর ও সাদিক অ্যাগ্রোর ইমরান নতুন মামলায় গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা স্বপন কারাগারে
তোফায়েল আহমেদের ভাতিজা স্বপন কারাগারে
উখিয়ার সীমান্ত এলাকা থেকে দেড় লাখ পিস ইয়াবা উদ্ধার
উখিয়ার সীমান্ত এলাকা থেকে দেড় লাখ পিস ইয়াবা উদ্ধার
হোটেল-ফ্ল্যাট-ছাত্রাবাসে আওয়ামী লীগের কর্মী থাকলে তথ্য দেওয়ার অনুরোধ
হোটেল-ফ্ল্যাট-ছাত্রাবাসে আওয়ামী লীগের কর্মী থাকলে তথ্য দেওয়ার অনুরোধ
ব্যাংককে হাসপাতালের সামনে আচমকা তৈরি হলো বিরাট সিঙ্কহোল
ব্যাংককে হাসপাতালের সামনে আচমকা তৈরি হলো বিরাট সিঙ্কহোল
সর্বাধিক পঠিত
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
দেশে দেশে বাংলাদেশিদের ভিসা জটিলতা
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
শিগগিরই আসন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, দলকে পাশেই পাচ্ছেন মির্জা ফখরুল
স্থায়ী কমিটির বৈঠকশিগগিরই আসন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, দলকে পাশেই পাচ্ছেন মির্জা ফখরুল
আগারগাঁওয়ে ফুটপাতে দোকান বসানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে দোকানি নিহত
আগারগাঁওয়ে ফুটপাতে দোকান বসানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে দোকানি নিহত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media