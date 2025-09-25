X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
ঢাকা রেলওয়ের স্টিল গ্রেডিং চুরির ঘটনায় শিশুসহ গ্রেফতার ৮

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৩০আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৩০
প্রতীকী ছবি

ঢাকা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের স্টিল গ্রেডিং চুরির মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে আটজনকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে র‌্যাব-১০ রাজধানীর পোস্তগোলা, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান ও আব্দুল্লাহপুর বাজার এলাকায় অভিযান চালায়।

গ্রেফতার আটজন হলেন- মো. মোরসালিন (৪৫), মোহাম্মদ আলী (৪০), উজ্জ্বল (৩০), মো. জিয়া (৪৫), মো. লুৎফর মাদবর (৪০) এবং আরও তিন শিশু।

র‌্যাব-১০-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার তাপস কর্মকার জানান, গত ২৯ আগস্ট ভোরে জুরাইন রেলগেট থেকে কেরানীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কি-ম্যান বাদশা মিয়া রেললাইনের ৫ নম্বর ব্রিজের পাশে কয়েকজনকে রেলওয়ের স্টিল গ্রেডিং সিএনজিতে তুলতে দেখে ফেলেন। উপস্থিতি টের পেয়ে তারা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ৩০ আগস্ট ঢাকা রেলওয়ে থানায় চুরির মামলা দায়ের করা হয়।

র‌্যাব জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে রেলওয়ের সম্পদ চুরির সঙ্গে জড়িত। তাদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুরি র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন মামলা বাংলাদেশ রেলওয়ে
জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজ পেলো সিনেমা ‘কুরাক’
কেন এ বছর শান্তিতে নোবেল পাবেন না ট্রাম্প?
‘ডুমসডে ভল্ট’, হিমশীতল পাহাড়ে মানবজাতির ভবিষ্যৎ রক্ষক
পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
বিগত ১৬ বছর রুহ হাতে নিয়ে চাকরি করেছি: ইবি অধ্যাপক
১৮০০ টাকার বিল ১৮ হাজার, ৫০০ টাকার বিল ৫ হাজার
বিচারের মুখোমুখি হয়েও হাসিনা উসকানিমূলক মন্তব্য করছেন: প্রধান উপদেষ্টা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
