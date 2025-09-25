ঢাকা রেলওয়ের স্টিল গ্রেডিং চুরির ঘটনায় শিশুসহ গ্রেফতার ৮

ঢাকা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের স্টিল গ্রেডিং চুরির মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে আটজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে র্যাব-১০ রাজধানীর পোস্তগোলা, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান ও আব্দুল্লাহপুর বাজার এলাকায় অভিযান চালায়।
গ্রেফতার আটজন হলেন- মো. মোরসালিন (৪৫), মোহাম্মদ আলী (৪০), উজ্জ্বল (৩০), মো. জিয়া (৪৫), মো. লুৎফর মাদবর (৪০) এবং আরও তিন শিশু।
র্যাব-১০-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার তাপস কর্মকার জানান, গত ২৯ আগস্ট ভোরে জুরাইন রেলগেট থেকে কেরানীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কি-ম্যান বাদশা মিয়া রেললাইনের ৫ নম্বর ব্রিজের পাশে কয়েকজনকে রেলওয়ের স্টিল গ্রেডিং সিএনজিতে তুলতে দেখে ফেলেন। উপস্থিতি টের পেয়ে তারা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ৩০ আগস্ট ঢাকা রেলওয়ে থানায় চুরির মামলা দায়ের করা হয়।
র্যাব জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে রেলওয়ের সম্পদ চুরির সঙ্গে জড়িত। তাদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।