শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
পারিবারিক কলহে শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার অভিযোগ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১৯আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:১৯
ঢাকা মেডিক্যালের জরুরি বিভাগ

রাজধানীর ডেমরার ট্যাংরা এলাকায় পারিবারিক কলহের জেরে শম্পা আক্তার (২১) নামে এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তিনি ফজিলাতুন্নেছা মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

স্বজনদের দাবি, বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত পৌনে ৫টার দিকে নিজ ঘরে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস দেন শম্পা। পরে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের চাচা মো. আনিসুর রহমান বলেন, “রাতের বেলায় পারিবারিক কলহের পর শম্পা নিজের ঘরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আমরা গিয়ে দেখি, সে গলায় ফাঁস দিয়েছে। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।”

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, “মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করা হয়েছে।”

 

 

রাজধানীআত্মহত্যাঢামেক হাসপাতাল
