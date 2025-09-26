X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৮আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৮
অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয় মামুনুর রশীদকে (বাঁয়ে)/কোলাজ

জুলাই আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ও তুরাগ থানা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা মামুনুর রশীদকে নিখোঁজের পাঁচ দিন পর উদ্ধার করা হয়েছে।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টায় পূর্বাচলের ১ নম্বর সেক্টরের মসজিদ থেকে তাকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে তুরাগ থানা পুলিশ।

এর আগে গত ২২ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টার দিকে তুরাগের কামারপাড়া এলাকা থেকে নিখোঁজ হন জুলাই আন্দোলনের এই নেতা। তিনি কোথায় ছিলেন, কারা তাকে আটকে রেখেছিলেন, সেই মসজিদে কীভাবে এলেন? কিছুই বলতে পারছেন না তিনি।

মামুনুর রশীদকে একটি অন্ধকার ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন তুরাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম।

তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘গত ২২ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টার দিকে মামুনুর রশীদ বাসা থেকে বের হয়ে কামারপাড়ায় আসেন। সেখান থেকে তুরাগের দিকে যাওয়ার উদ্দেশ্য একটি অটোতে উঠেন। এরপর তাকে অজ্ঞান করে অজ্ঞাত কোনও এক স্থানে নিয়ে আটকে রাখা হয়।’

ওসি মনিরুল ইসলাম আরও বলেন, ‘মামুনুর রশীদ এখনও অসুস্থ থাকায় তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারছে না। ফলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে বিস্তারিত জানা যাবে। তাছাড়া বিষয়টি নিয়ে আমরাও তদন্ত করছি।’

তুরাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সাদিকুর রহমান বলেন, ‘দুপুরে আমরা খবর পেয়ে পূর্বাচল জামে মসজিদ থেকে মামুনুর রশীদকে উদ্ধার করি। তিনি অসুস্থ থাকায় চিকিৎসার জন্য কুয়েত মৈত্রীর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তাকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

এদিকে, শুক্রবার সকালে শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে নিখোঁজ মামুনুর রশীদের সন্ধান চেয়ে মানববন্ধন করে তার পরিবার। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মামুনকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান তারা। মামুনের স্ত্রী খাদিজা সরকারের কাছে তার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার আকুতি জানান।

জানা যায়, মাওলানা মামুনুর রশীদ জুলাই আন্দোলন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি তুরাগ থানা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। দুই সন্তান, স্ত্রী ও বাবা-মা নিয়ে কামার পাড়া এলাকায় থাকেন। তার একটি মাদ্রাসাও রয়েছে।

/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
নিখোঁজঅপহরণবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনজুলাই বিপ্লব
সম্পর্কিত
নিখোঁজ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন পূর্বাচল থেকে উদ্ধার
জুলাই অভ্যুত্থানের ৬৫টি হত্যাসহ ১১৩ মামলার তদন্ত করছে সিআইডি
কুষ্টিয়ায় ৬ হত্যা: ইনুকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ
সর্বশেষ খবর
আত্মসাৎ করা ৭৮ টন টিসিবির চাল উদ্ধার
আত্মসাৎ করা ৭৮ টন টিসিবির চাল উদ্ধার
ইরানে ৪টি নতুন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করবে রাশিয়া
ইরানে ৪টি নতুন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করবে রাশিয়া
প্রতারণার মামলা: মিলেনিয়াম অ্যাসোসিয়েটসের সিইও রিমান্ডে
প্রতারণার মামলা: মিলেনিয়াম অ্যাসোসিয়েটসের সিইও রিমান্ডে
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দরে থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দরে থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
সর্বাধিক পঠিত
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
আরাকান আর্মির ঘাঁটিতে আরসার হামলা, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ
পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
নির্দেশিকা জারিপারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
জাতিসংঘে ড. ইউনূসের শতাধিক সফরসঙ্গী, হতাশ টিআইবি
জাতিসংঘে ড. ইউনূসের শতাধিক সফরসঙ্গী, হতাশ টিআইবি
সকালে কলেজ, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিসকালে কলেজ, বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media