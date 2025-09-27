প্রধান উপদেষ্টার ব্যর্থতা থাকলেও ভারত নিয়ে শক্ত মনোভাব দেখিয়েছেন: মাহমুদুর রহমান

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নানান ব্যর্থতা থাকলেও ভারতের বিষয়ে তিনি গত ১৩ থেকে ১৪ মাসে অনমনীয়তার পরিচয় দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক ড. মাহমুদুর রহমান।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবে সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড পিস স্টাডিজ (সিএপিএস) কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মাহমুদুর রহমান বলেন, অনেকেই ড. ইউনূসের সমালোচনা করে থাকেন। সমালোচনা করার জন্য অনেক যুক্তিও রয়েছে। কিন্তু এভাবে কোনও সরকার প্রধান কখনও ভারতের বিপক্ষে প্রকাশ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াননি, এই প্রশংসাটা আমি করবো। তিনি মোদির সামনে বলেছেন—আপনি কবে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দেবেন। প্রধান উপদেষ্টার অন্যান্য ফেইলিওর থাকতে পারে। কিন্তু ভারতের বিষয়ে তিনি গত ১৩-১৪ মাসে অনমনীয়তার পরিচয় দিয়েছেন।
তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লব এখনও পুরোপুরি সফল হয়নি। যার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল, সেই শেখ হাসিনা ভারতে বসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অনবরত ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছেন। ভারত তাকে সমর্থন করছে, তার মানে হলো ভারত এখনও আমাদের স্বাধীনতা মানতে পারেনি।
দুঃখ প্রকাশ করে আমার দেশের সম্পাদক বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো এখনও ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারেনি। জামায়াত কিংবা বিএনপি কেউই ভারতের বিরুদ্ধে শক্তপোক্ত অবস্থান নিতে পারেনি। এনসিপির কিছু কিছু তরুণ নেতা অবস্থান নিয়েছেন, ফলে আমি তরুণদের প্রতি আস্থা রাখছি।
তিনি আরও বলেন, নির্বাচনটা হওয়া দরকার। নির্বাচন না হলে ভারত বাংলাদেশে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করবে। আর নির্বাচনের আগে জুলাই সনদ বাস্তবায়িত হতে হবে। নির্বাচনের আগে ভারত থেকে যে থ্রেট আসবে, সেটা মোকাবিলা করতে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন বাড়াতে হবে এবং ডিপ্লোমেটিক স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করতে হবে।
সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন সিএপিএসের হেড অব করপোরেট অ্যাফেয়ার্স মো. জাকারিয়া হোসেন, চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া প্রমুখ।