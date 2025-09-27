X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্রধান উপদেষ্টার ব্যর্থতা থাকলেও ভারত নিয়ে শক্ত মনোভাব দেখিয়েছেন: মাহমুদুর রহমান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৬আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৬
সিএপিএস আয়োজিত সেমিনার

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নানান ব্যর্থতা থাকলেও ভারতের বিষয়ে তিনি গত ১৩ থেকে ১৪ মাসে অনমনীয়তার পরিচয় দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক ড. মাহমুদুর রহমান।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবে সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড পিস স্টাডিজ (সিএপিএস) কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মাহমুদুর রহমান বলেন, অনেকেই ড. ইউনূসের সমালোচনা করে থাকেন। সমালোচনা করার জন্য অনেক যুক্তিও রয়েছে। কিন্তু এভাবে কোনও সরকার প্রধান কখনও ভারতের বিপক্ষে প্রকাশ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াননি, এই প্রশংসাটা আমি করবো। তিনি মোদির সামনে বলেছেন—আপনি কবে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দেবেন। প্রধান উপদেষ্টার অন্যান্য ফেইলিওর থাকতে পারে। কিন্তু ভারতের বিষয়ে তিনি গত ১৩-১৪ মাসে অনমনীয়তার পরিচয় দিয়েছেন।

তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লব এখনও পুরোপুরি সফল হয়নি। যার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল, সেই শেখ হাসিনা ভারতে বসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অনবরত ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছেন। ভারত তাকে সমর্থন করছে, তার মানে হলো ভারত এখনও আমাদের স্বাধীনতা মানতে পারেনি। 

দুঃখ প্রকাশ করে আমার দেশের সম্পাদক বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো এখনও ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারেনি। জামায়াত কিংবা বিএনপি কেউই ভারতের বিরুদ্ধে শক্তপোক্ত অবস্থান নিতে পারেনি। এনসিপির কিছু কিছু তরুণ নেতা অবস্থান নিয়েছেন, ফলে আমি তরুণদের প্রতি আস্থা রাখছি।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনটা হওয়া দরকার। নির্বাচন না হলে ভারত বাংলাদেশে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করবে। আর নির্বাচনের আগে জুলাই সনদ বাস্তবায়িত হতে হবে। নির্বাচনের আগে ভারত থেকে যে থ্রেট আসবে, সেটা মোকাবিলা করতে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন বাড়াতে হবে এবং ডিপ্লোমেটিক স্ট্র‍্যাটেজি গ্রহণ করতে হবে।

সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন সিএপিএসের হেড অব করপোরেট অ্যাফেয়ার্স মো. জাকারিয়া হোসেন, চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া প্রমুখ।

/এএইচএস/এমকেএইচ/
বিষয়:
ভারতমাহমুদুর রহমানড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
নেতানিয়াহুর বক্তব্যের পর প্রবেশ করে বাংলাদেশ: ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি
বাংলাদেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরে আগ্রহী ভুটান
সার্ক পুনরুজ্জীবনে জোরালো আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
সর্বশেষ খবর
গাজীপুর সাফারি পার্কে অবৈধভাবে প্রবেশ, আটক ১১
গাজীপুর সাফারি পার্কে অবৈধভাবে প্রবেশ, আটক ১১
‘জলাতঙ্ক রোগ নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে’
‘জলাতঙ্ক রোগ নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে’
ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা নাঈমকে সহকর্মীদের অশ্রুসিক্ত বিদায়
ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা নাঈমকে সহকর্মীদের অশ্রুসিক্ত বিদায়
আ.লীগের নাকি ২০-৩০ পার্সেন্ট লোক, জুলাই-আগস্টে তারা কোথায় ছিল: সারজিস
আ.লীগের নাকি ২০-৩০ পার্সেন্ট লোক, জুলাই-আগস্টে তারা কোথায় ছিল: সারজিস
সর্বাধিক পঠিত
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
যুক্তরাষ্ট্র যেতে কেন বাধা, যা জানালেন সোহেল তাজ
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা: বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে সোহেল তাজকে
মেয়েকে পাশে নিয়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ড. ইউনূস
মেয়েকে পাশে নিয়ে ট্রাম্পকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ড. ইউনূস
‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!
‘নিখোঁজ’ বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুন কোথায় ছিলেন!
বিদেশে থাকলেও বাংলাদেশে এসেই হজে যেতে হবে
বিদেশে থাকলেও বাংলাদেশে এসেই হজে যেতে হবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media