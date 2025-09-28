X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত

মুনজের আহমদ চৌধুরী, লন্ডন
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:৪০আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:৪০
ফয়সল চৌধুরী/ফাইল ছবি

স্কটল‌্যা‌ন্ডের সংসদের এমএসপি (মেম্বার অব স্কটিশ পার্লামেন্ট) ফয়সল চৌধুরীকে দল থেকে বহিষ্কার (সাসপেন্ড) করেছে স্কটিশ লেবার পার্টি। 'অশালীন আচরণের' অভিযোগ ওঠায় তাকে বরখাস্ত করেছে দলটি।

ফয়সল চৌধুরী স্কটল‌্যা‌ন্ডের সংসদের এমএসপি নির্বাচিত হওয়া প্রথম এবং একমাত্র বাংলাদেশি।

দল থেকে সাসপেন্ড হওয়ায় লথিয়ান অঞ্চলের এই এমএসপি এখন স্কটিশ পার্লামেন্টে একজন স্বাধীন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগের অভ্যন্তরীণ আনুষ্ঠানিক তদন্ত চালাবে দলটি।

সাসপেনশন ও অতীত বিতর্ক

মাত্র এক মাসের মধ্যে স্কটিশ লেবার পার্টির এটি দ্বিতীয় ‘হাই-প্রোফাইল সাসপেনশন’। এর আগে আরেক এমএসপি কলিন স্মিথকে শিশু পর্নোগ্রাফি রাখা এবং সংসদীয় টয়লেটে গোপনে ক্যামেরা বসানোর অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়। যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কলিন স্মিথ।

তবে ফয়সল চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগের নির্দিষ্ট কোনও তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

তবে স্কটিশ লেবার পার্টির একজন মুখপাত্র দলের আনুষ্ঠানিক অবস্থান নিশ্চিত করে বলেছেন, ‘লেবার পার্টি সমস্ত অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। আমাদের নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হয় এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।’

সপেনশন নিয়ে মন্তব্যের জন্য ফয়সল চৌধুরীর সঙ্গে এই প্রতিবেদক যোগাযোগ করলেও তি‌নি সাড়া দেন‌নি। 

তবে ফয়সল চৌধুরীর সঙ্গে বিতর্কের সংযোগ এই প্রথম নয়। ২০২১ সালে একটি ট্রাইব্যুনাল মেলার পরিচালক ক্রিস পার্নেলকে তার পদ থেকে 'অন্যায়ভাবে বরখাস্ত' করার অভিযোগে ফয়সাল চৌধুরীকে ৬৭,০০০ পাউন্ড ক্ষতিপূরণ গুণতে হয়েছে। ফয়সল চৌধুরী অবশ্য ট্রাইব্যুনালের তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন।

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া

লেবার দলের সম্মেলনের ঠিক আগের মুহূর্তে এই সাসপেনশনের ঘটনা রাজনৈতিক চাপকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

এসএনপি দলের সাংসদ কার্স্টি ব্ল্যাকম্যান স্কটিশ লেবার নেতা আনাস সারওয়ারের কাছে কেন ‘আরও একজন লেবার পার্টির এমএসপিকে সাসপেন্ড করা হলো’ সে বিষয়ে ‘তাৎক্ষণিকভাবে পরিষ্কার করার’ আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি যুক্তি দিয়েছেন, ‘জনগণের পূর্ণ স্বচ্ছতা পাওয়ার অধিকার রয়েছে, এবং পরিস্থিতিটি লেবার পার্টির মধ্যে একটি সংকট নির্দেশ করে।’

স্কটিশ কনজারভেটিভ দলের উপ-নেতা র‍্যাচেল হ্যামিলটনও একই দাবি তুলেছেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘এই সাসপেনশন প্রমাণ করে লেবার পার্টি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে রয়েছে এবং জনআস্থা বজায় রাখতে দলটিকে যতটা সম্ভব স্বচ্ছ হতে হবে।’

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে এমএসপি নির্বাচিত হওয়া ফয়সল চৌধুরী এডিনবার্গ অ্যান্ড লোথিয়ানস রিজিওনাল ইকুয়ালিটি কাউন্সিলেরচেয়ার এবং বার্ষিক মাল্টিকালচারাল ফেস্টিভ্যাল 'এডিনবার্গ মেলা'র ভাইস-চেয়ার হিসেবেও কাজ করেন।/

/এম/
বিষয়:
স্কটল্যান্ডসংসদ সদস্য
