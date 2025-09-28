‘দুর্গাপূজায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে কাজ করবে দুই মন্ত্রণালয়’

সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা দুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একসঙ্গে কাজ করবে। এই দুই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ এ তথ্য জানিয়েছেন।
রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
শারমীন এস মুরশিদ বলেন, দুর্গাপূজা যেন নির্বিঘ্নে উদযাপিত হয়, সে জন্যে সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সব অধিদফতর ও সংস্থার প্রায় ৮০ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবী সদস্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সার্বিক সহযোগিতা দিতে মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত থাকবেন। সারা দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বৃহত্তম এ ধর্মীয় উৎসব শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় একাধিক প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে।
তিনি বলেন, ধর্মীয় উৎসবের আনন্দ সবাই মিলে ভাগ করে নেওয়ার অধিকার সব নাগরিকের রয়েছে। নারী ও শিশুর নিরাপত্তা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই আমাদের অগ্রাধিকার। সামাজিক সম্প্রীতির প্রতীক দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে সরকারের পক্ষ থেকে সব সহায়তা অব্যাহত থাকবে।
উপদেষ্টা আরও বলেন, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় সরকার সবসময় সচেষ্ট।
সূত্র মতে, মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রতিটি পূজামণ্ডপে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, মেডিক্যাল টিম, ফায়ার সার্ভিস ও অন্যান্য বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমন্বিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে। এ ছাড়া দুই মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পূজামণ্ডপে মনিটরিং টিমের কার্যক্রমের সঙ্গে সমন্বয় করে ‘সহায়তা ডেস্ক’ স্থাপন করা হবে। নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা রোধে পূজা ঘিরে ইতোমধ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন চালু করা হয়েছে।
কোনও নারী বা শিশু পূজা চলাকালীন সংশ্লিষ্ট এলাকায় হয়রানির শিকার হলে, অভিযোগ গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে হটলাইন নম্বর-১০৮ ও ১০৯ এর পাশাপাশি কন্ট্রোলরুমের টেলিফোন নম্বর ০১৮১৮২১১৭৬৩, ০১৯২০৯৫০১৫২, ০১৭৪৯৮১৯৪২২, ০১৭১১০৫৯৮০৭, ০১৯৫৮১৯৩২৪১ চালু থাকবে।
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে স্বল্প আয়ের হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজামণ্ডপগুলোতে অনুদান দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা পূজা আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে।
পূজা উদযাপন পরিষদের তথ্যমতে, এ বছর সারা দেশে প্রায় ৩৩ হাজার ৩৫৫টি পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত বছরের তুলনায় এ সংখ্যা ১ হাজার ১১৯টি বেশি এবং ঢাকা মহানগরীতে এবার ২৫৮টি মণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।