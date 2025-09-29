X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে বাংলাদেশকে সহায়তা দিতে চায় ব্রিটেন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৫আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৫
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন সারাহ কুক

বাংলাদেশের আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা দিতে চায় ব্রিটেন। ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার সারাহ কুক এ আগ্রহের কথা জানিয়েছেন।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

সারাহ কুক বলেন, ‘বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ, অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনে সহায়তা দিতে চাই আমরা। এছাড়া পোলিং স্টাফকে প্রশিক্ষণ ও ভোটার শিক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তা দিতে চাই।’

উল্লেখ্য, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ভোটের লক্ষ্যে সকল প্রস্তুতি গুছিয়ে নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য বিভিন্ন দেশের দূতদের সঙ্গেও বৈঠক করছে নির্বাচন আয়োজনকারী সংস্থাটি।

নির্বাচননির্বাচন কমিশনভোটব্রিটেন
