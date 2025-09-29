X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
ঢামেকে মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দির মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪৭আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪৭
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল

একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দি ওবায়দুল হক আবু তাহের (৭৮) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টা ২০ মিনিটে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কারা সূত্র জানায়, গত ৩১ জুলাই অসুস্থ অবস্থায় তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার (কেরানীগঞ্জ) থেকে ঢামেক হাসপাতালের ৫০২ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছিল। মৃত্যুর পর তার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।

ওবায়দুল হক আবু তাহেরের বাবার নাম মৃত মঞ্জুরুল হক।

 

বিষয়:
কারাগারমানবতাবিরোধী অপরাধএকাত্তর
