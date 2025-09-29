X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

খাগড়াছড়িতে সহিংসতার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি এইচআরএফবির

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৪আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৪
হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)

খাগড়াছড়িতে সহিংসতার ঘটনায় পাহাড়ি তিন নাগরিক নিহত, বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত, হামলা, গুলি, অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)। ওই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছে মানবাধিকার সংগঠনটি।

 সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে তারা এ দাবি জানায়।

বিবৃতিতে এইচআরএফবি বলেছে, যেকোনও যৌক্তিক দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন বা প্রতিবাদ হতে পারে, তবে তা কখনোই অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে বাধা প্রদানের চেষ্টা বা সহিংসতায় রূপ নিতে পারে না। একইভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেরও দায়িত্ব হলো সংযত, দায়িত্বশীল ও মানবাধিকারের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করা, যাতে করে বেসামরিক জীবনের নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে না ফেলে। এ মুহূর্তে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ ও আহতদের চিকিৎসা নিশ্চিত করা জরুরি বলেও মনে করে সংগঠনটি।

ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের আহ্বান জানিয়ে এইচআরএফবি বলেছে, ঘটনাগুলোর প্রতিটি দিক নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছভাবে উন্মোচিত হয়, সে ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। একইসঙ্গে ধর্ষণের শিকার কিশোরীর জন্য দ্রুত ন্যায়বিচার, পরিবারসহ তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সহিংসতায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের সবার ন‍্যায‍্য ক্ষতিপূরণসহ পারিবারিক নিরাপত্তা ও আহত ব্যক্তিদের যথাযথ চিকিৎসা প্রদান এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়া রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব।

বিবৃতিতে এইচআরএফবি আরও বলেছে, সহিংসতা, উসকানি ও সংঘাতমুখী আচরণ পরিহার করে শান্তিপূর্ণ ও প্রচলিত আইনের ভেতরে থেকে সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। আইনের যথাযথ প্রয়োগ, ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ এবং নাগরিক অধিকারের সুরক্ষাই বর্তমান পরিস্থিতি উত্তরণে একটি কার্যকর পথ হতে পারে। এই অনাকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন, উত্তেজনা ছড়িয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে।

/এএইচএস/আরআইজে/
বিষয়:
মানবাধিকার
সম্পর্কিত
‘দেশে নিরাপত্তা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে’
‘বিতর্কিত’ সন্ত্রাসবিরোধী আইনের প্রয়োগ, কী বলছেন মানবাধিকারকর্মীরা
মানবাধিকার বিষয়ে বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের সন্তোষ প্রকাশ
সর্বশেষ খবর
সাবেক আইনমন্ত্রীর পিএস তৌফিকার ৮৭ কোটি টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ
সাবেক আইনমন্ত্রীর পিএস তৌফিকার ৮৭ কোটি টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ
বিদ্যুৎ মিটারের ভাড়া ও ডিমান্ড চার্জ বাতিলসহ ৫ দাবি
বিদ্যুৎ মিটারের ভাড়া ও ডিমান্ড চার্জ বাতিলসহ ৫ দাবি
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
রাজশাহীতে একদিনে পুকুরে ডুবে চার শিশুর মৃত্যু
রাজশাহীতে একদিনে পুকুরে ডুবে চার শিশুর মৃত্যু
সর্বাধিক পঠিত
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
আরটিজেএস লেনদেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনলো বাংলাদেশ ব্যাংক
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
যুক্তরাজ্যে প্রথমবা‌র উৎপন্ন হলো ধান
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে তোফায়েল আহমেদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media