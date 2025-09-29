X
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৪ আশ্বিন ১৪৩২
কুয়েতের গ্র্যান্ড মসজিদে বাংলাদেশি ক্যালিগ্রাফি হস্তান্তর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২১আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২১
ক্যালিগ্রাফি হস্তান্তর করেন কুয়েতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ তারেক হোসেন

কুয়েতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল সৈয়দ তারেক হোসেন দেশটির অন্যতম ঐতিহ্যবাহী গ্র্যান্ড মসজিদের কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলাদেশি এক শিল্পীর আঁকা দুটি ক্যালিগ্রাফি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেছেন।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রদূত মসজিদ কর্তৃপক্ষের প্রধান বদর মা’জুন আল ঢাফিরির হাতে এ শিল্পকর্ম দুটি তুলে দেন।

কুয়েতের বাংলাদেশ দূতাবাস জানায়, গ্র্যান্ড মসজিদের আর্ট গ্যালারিতে কুয়েত, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান, ইরাক, ইয়েমেন, সিরিয়া, মিশর, তিউনিসিয়া, মরক্কো, তুরস্ক, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, জাপান, চীন, স্পেন ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের নানা দেশের ক্যালিগ্রাফি সংরক্ষিত আছে। তবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের কোনও প্রতিনিধিত্ব এতদিন সেখানে ছিল না।

এ প্রেক্ষিতে কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে এক তরুণ বাংলাদেশি ক্যালিগ্রাফি শিল্পীর আঁকা দুটি চিত্র সংগ্রহ করে তা মসজিদ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

দূতাবাস আশা প্রকাশ করে, এই উদ্যোগটি কুয়েতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে সহায়ক হবে।

/এসও/এপিএইচ/
বিষয়:
কুয়েত
