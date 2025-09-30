খাগড়াছড়িতে কিশোরী ধর্ষণ ও সহিংসতার ঘটনায় ৪১ নাগরিকের বিবৃতি

খাগড়াছড়িতে একজন মারমা কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে সহিংসতা এবং ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদ ঘিরে হয়ে যাওয়া সংঘর্ষ, গুলিবর্ষণ ও অগ্নিসংযোগে অন্তত ৩ জন নিহত এবং বহু মানুষ আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন দেশের ৪১ জন নাগরিক।
বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তারা এই শোক ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।
বিবৃতিতে তারা বলেন, আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি—এসব ঘটনায় অন্তত ৩০ জন আদিবাসী আহত হয়েছেন এবং ৩ জন নিহত হয়েছেন এবং এ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগ রয়েছে।
আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই, কোনও বাহিনী আইনের শাসন ও মানবাধিকারের ঊর্ধ্বে নয়। সেনাবাহিনীর সদস্যসহ যে কেউ মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রযোগের ঘটনায় জড়িত থাকলে— তাকে অবশ্যই জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। দায়মুক্তির সংস্কৃতি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।
বিবৃতিতে ৪১ নাগরিকের দাবিগুলো হলো:
১. খাগড়াছড়িতে মারমা কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগের দ্রুত, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং সেই কিশোরী ও তার পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাকে সহায়তা প্রদান করতে হবে।
২. সংঘর্ষে প্রাণহানির ঘটনায় সেনাবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগ এবং মদদের অভিযোগের বিষয়ে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে।
৩. সহিংসতায় জড়িত ব্যক্তিরা যে বাহিনীর সদস্যই হোক না কেন, তাদের সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে হবে।
৪. নিহত ও আহতদের পরিবারকে সুরক্ষা, যথার্থ ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৫. পাহাড়ে দীর্ঘদিনের সামরিকীকরণ নীতি পর্যালোচনা করে শান্তিপূর্ণ, রাজনৈতিক সমাধানের পথে এগোতে হবে
৬. পাহাড়ে বসবাসরত সব নাগরিকের জীবনের অধিকার, নিরাপত্তা ও সম্প্রীতিনির্ভর সহাবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।
৭. পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ওপর যেন কাঠামোগত নিপীড়ন চালানো না হয় এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা যেন আরও হয়রানি, গ্রেফতার ও আইনি নিপীড়নের শিকার না হন—রাষ্ট্রকে তা নিশ্চিত করতে হবে।
৮. পাহাড়ে অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ভুক্তভোগীদের কণ্ঠস্বর দমন না হয় এবং জনগণ সত্য জানতে পারে।
৯. নারীদের ওপর সংঘটিত নির্যাতন ও নিপীড়নের ঘটনাগুলোর প্রতিকার ও জবাবদিহি নিশ্চিতে স্বাধীন তদন্ত করতে হবে।
বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন— আলোকচিত্রী শহীদুল আলম, সাংবাদিক সায়দিয়া গুলরুখ, সংগীতশিল্পী বীথি ঘোষ, লেখক ফিরোজ আহমেদ, শিক্ষক ও নাট্যকর্মী সামিনা লুৎফা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোশাহিদা সুলতানা, রুশাদ ফরিদী, আসিফ শাহান, সাইমী ওয়াদুদ, তাসনীম মাহবুব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক রিদওয়ানুল হক।
বিবৃতিতে আরও সই করেছেন— বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সারা হোসেন, মানজুর আল মতিন, ড. কাজী জাহেদ ইকবাল, প্রিয়া আহসান চৌধুরী, আবেদা গুলরুখ ও মুস্তাফিজুর রহমান খান।
অধিকারকর্মী নাফিউল আলম সুপ্ত, অ্যাক্টিভিস্ট প্রাপ্তি তাপসী, ভয়েস ফর রিফর্ম এর সদস্য মাসুদ রানা, জহির রায়হান চলচ্চিত্র সংসদ এর সভাপতি তামীম স্রোত, গবেষক ইসাবা শুহরাত, সংগীতশিল্পী ফারজানা ওয়াহিদ সায়ান, টেক গ্লোবাল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক সাবহানাজ রশীদ দিয়া, লেখক ও গবেষক সুস্মিতা পৃথা, রাজনীতিবিদ সৈয়দ হাসিবউদ্দীন হোসেন, উন্নয়নকর্মী তাহেরা ইয়াসমিন, লেখালেখির ‘উঠান’ এর সম্পাদক ও মানবাধিকারকর্মী মাজহার জীবন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তীব্র আলী।
এছাড়া বিবৃতিতে সই করেছেন, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক সাদিক মাহবুব ইসলাম, আইনজীবী ও গবেষক রুহী নাজ, গবেষক মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমান, বিশ্লেষক ও অ্যাক্টিভিস্ট ড. সফিকুর রহমান, ড. দিনা সিদ্দিকি (নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি), গবেষক ও নারী অধিকারকর্মী মাহিন সুলতান ও মুক্তশ্রী চাকমা, উন্নয়ন ও সংস্কৃতি কর্মী ওয়ারদা আশরাফ, শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক ও অধিকারকর্মী মাহবুব ইরান, অ্যাকটিভিস্ট নওশিন নূর, সাইফ শাহ মোহাম্মদ (অ্যাটর্নি), এহতেশামুল হক (অ্যাটর্নি এবং অ্যাডজাংক্ট ফ্যাকাল্টি, আমেরিকান ইউনিভার্সিটি)।