মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
এবার গুজব ছড়িয়ে কেউ সুবিধা করতে পারছে না: ডিজি এনটিএমসি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৭আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৭
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন এনটিএমসি’র মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আব্দুল কাইয়ুম মোল্লা

এবার শারদীয় দুর্গাপূজা ঘিরে গুজবের পরিমাণ গত বছরের তুলনায় অনেক কম বলে জানিয়েছেন ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আব্দুল কাইয়ুম মোল্লা। তিনি বলেন, ‘‘এবার গুজব ছড়িয়ে কেউ সুবিধা করতে পারছে না।’’

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে এনটিএমসিতে ‘শারদীয় সুরক্ষা অ্যাপ’ ব্যবহার নিয়ে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

এনটিএমসির ডিজি বলেন, ‘‘গুজব নিয়ে প্রতিটি ঘটনার ফ্যাক্ট চেক করা হচ্ছে। তবে একটি পক্ষ ভেতর ও বাইরে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘প্রত্যেকটা পূজামণ্ডপ নিরাপত্তার আওতায় আনা হয়েছে। ফেসবুক ও ইউটিউবে কেউ গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করলে, তা প্রতিরোধ করা হচ্ছে। ফলে এবার দুর্গাপূজা ঘিরে গুজব তৈরি করে কেউ সুবিধা করতে পারছে না।’’ তিনি বলেন, কারা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়, সেটা সবাই জানে।’’

 

/জেইউ/এপিএইচ/
বিষয়:
দুর্গাপূজাগুজব
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
