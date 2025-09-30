দুর্গাপূজা সম্প্রীতি বৃদ্ধিসহ মানবিক মূল্যবোধের বার্তা বহন করে: খাদ্য উপদেষ্টা

খাদ্য ও ভূমি উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, ‘দুর্গাপূজা কেবল ধর্মীয় আচার নয়, বরং সবার মধ্যে গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ, ঐক্য, সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতি বৃদ্ধিসহ মানবিক মূল্যবোধের বার্তা বহন করে।’
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে তেজগাঁওয়ে মুদ্রণ প্রকাশনা অধিদপ্তরের কর্মচারীদের আয়োজিত শারদীয় দুর্গোৎসবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে তিনি এসব কথা বলেন।
উপদেষ্টা বলেন, ‘দুর্গাপূজা মানুষের সম্পর্ক, মানবিক ভালোবাসা, মানুষের দায়বদ্ধতা এবং মানবিক মূল্যবোধ ও ঐক্যকে শক্তিশালী করে।’শুধু ভক্তি নয়, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা রক্ষার প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত হয়। বর্তমানে পরিবেশ ধ্বংস, খাদ্যসংকট ও নানা সামাজিক চ্যালেঞ্জের সময়ে দুর্গাপূজার মতো উৎসব আমাদের প্রকৃতির গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়।’
আলী ইমাম মজুমদার আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ আমাদের সবার দেশ, এখানে বিভাজনের কোনও স্থান নেই।’ তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের স্বার্থে কাজ করতে আহবান জানান।