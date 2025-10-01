X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
তরুণ প্রজন্মের কাছে মহানবী (সা.) এর জীবনাদর্শ তুলে ধরার আহ্বান বাণিজ্য উপদেষ্টার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২০আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২০
শেখ বশিরউদ্দীন নবীজির জীবনভিত্তিক বইয়ের প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যাপিত জীবন মানব জাতির জন্য অনুপম আদর্শ। তিনি ছিলেন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ, কিন্তু অতি সাধারণ ছিল তার জীবন। তরুণ প্রজন্মের কাছে তার অনুকরণীয় জীবনদর্শন তুলে ধরতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

বুধবার (১ অক্টোবর) রাজধানীর ধানমন্ডির মসজিদ উত-তাকওয়া সোসাইটির উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী সিরাত আয়োজনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, নতুন প্রজন্ম বইপত্র পড়ে নবী করিম (সা.) এর জীবনী জানে। আমরা চেষ্টা করেছি, এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে তারা তাদের কল্পনার সঙ্গে যেন নবীজির যাপিত জীবনকে মিলিয়ে নিতে পারে। এই প্রদর্শনী দেখে তারা বুঝতে পারবে, কত সাধারণ জীবন থেকে তিনি কী অসাধারণ সম্মানের অধিকারী হয়েছেন।

শেখ বশিরউদ্দীন তার বক্তব্যে নতুন প্রজন্মকে নৈতিকতা, সততা ও মানবিকতায় সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার প্রয়াসের প্রসংশা করে বলেন, মসজিদ উত-তাকওয়া সোসাইটি নবী (সা.) এর জীবনকে তুলে ধরতে যে উদ্যোগ নিয়েছে তা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ উদ্যোগ অন্যরাও নিতে পারে। তিনি তরুণদের নবীজির জীবনী অধ্যয়ন ও তার শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, সিরাত আয়োজন উপলক্ষে মসজিদ উত তাকওয়া সোসাইটি মসজিদের চতুর্থ তলায় একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে, যেখানে সিম্বোলিকভাবে মহানবী (স.) এর যাপিত জীবনকে তুলে ধরতে মাটির ঘর,তৈজসপত্র, পানি ধরে রাখার মসক, খেঁজুর পাতার ছাওনি, খাট এবং প্রিয় খাবারগুলোকে প্রদর্শন করা হচ্ছে। মসজিদ উত-তাকওয়া সোসাইটি আয়োজিত তিন দিনব্যাপী সিরাত আয়োজনে রয়েছে সিরাত বই প্রদর্শনী, সিরাত আলোচনা, নাশিদ সন্ধ্যা, শিশুতোষ আলোচনা, নারীদের জন্য বিশেষ হালাকা, নবীজির সুবাস, রঙ-তুলিতে নবীজির শহর, ফুড অব প্রফেট (সা.) বায়োগ্রাফি অব প্রফেট (সা.) এবং থ্রিডি এনিমেশন শো। ১-৩ অক্টোবর প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকবে। নারীদের জন্য জোহরের থেকে আসর পর্যন্ত প্রবেশ উন্মুক্ত থাকবে।

এ সময় মসজিদ উত তাকওয়া সোসাইটির খতিব সাইফুল ইসলাম, ডা. এম এ আজিজ, হাসান সহিদ সিদ্দিকী, তাজুল ইসলাম ঢালী, জি এম ফারুক, রিয়াজ আহমেদ সফিউল্লাহ, প্রফেসর মোজাম্মেল হক, মামুন উর রশিদ পারভেজ এবং তাকওয়া মসজিদের অন্যান্য মুসল্লিরা উপস্থিত ছিলেন। পরে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন নবীজির জীবনভিত্তিক বইয়ের প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন।

বিশ্বনবী
স্বর্ণ চোরাচালানের মাধ্যমে অর্জিত ১০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক
পাচারের উদ্দেশ্যে বন্দি ৮ নারী-শিশু টেকনাফের পাহাড় থেকে উদ্ধার
জামিন সংক্রান্ত বক্তব্য আইজিপির নয়: পুলিশ সদর দফতর
অ্যাপলের এয়ার ট্যাগের সহায়তায় যেভাবে উদ্ধার হলো চুরি হওয়া মোটরসাইকেল 
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
