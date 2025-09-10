X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ তরুণ প্রজন্মকে আলোড়িত করবে: ধর্ম উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:৫৭আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:৫৭
পাকিস্তানের লাহোর শরীফ মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তৃতায় ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন

ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, ‘বর্তমানে তরুণ প্রজন্ম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, প্রযুক্তি ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রাসুল (সা.)-এর সিরাত তাদেরকে মুক্তির পথ দেখাবে। মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ তরুণ প্রজন্মকে আলোড়িত করবে।’

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) পাকিস্তানের লাহোর শরীফ মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তৃতায় ধর্ম উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, ‘তরুণ প্রজন্ম একটি জাতির শক্তি, ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব এবং উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি। ইসলামে তরুণদের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার গুরুত্ব রাসুল (সা.)-এর সিরাতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। মহানবী (সা.) তাঁর জীবনাচরণ, শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা প্রতিটি মুসলিম তরুণের প্রেরণার উৎস।’

তিনি আরও বলেন, ‘রাসুল (সা.)-এর সিরাত অনুসরণে তরুণদের মাঝে সততা, নৈতিকতা, দায়িত্বশীলতা ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা জাগ্রত করা সম্ভব হলে তারা কেবল ব্যক্তি জীবনই নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।’ তিনি তরুণ প্রজন্মকে মহানবী (সা.)-এর আদর্শে জীবন গড়ার আহ্বান জানান।

মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডা. রওশিন রেজার সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসেন খান বক্তৃতা করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপদেষ্টার একান্ত সচিব ছাদেক আহমদ, কাউন্সিলর (প্রেস) মোহাম্মদ তৈয়ব আলীসহ মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরে উপদেষ্টা উপমহাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামিয়া আশরাফিয়া পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন।

/এসআই/কেএইচটি/
বিষয়:
বিশ্বনবীপ্রেস বিজ্ঞপ্তিধর্ম উপদেষ্টা
