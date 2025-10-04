X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
দুবাইয়ে 'ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ডে প্যারালাল ইভেন্ট ২০২৫'-এ নৌপরিবহন উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:১৫আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:১৫
দুবাইয়ে ‘ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ডে প্যারালাল ইভেন্ট ২০২৫’-এ নৌপরিবহন উপদেষ্টা

সম্প্রতি দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নৌপরিবহন সংস্থার (আইএমও) ‘ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ডে প্যারালাল ইভেন্ট ২০২৫’-এ অংশগ্রহণ করেছেন নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) হতে ১ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী, কূটনীতিক, নৌপরিবহন খাতের বিশেষজ্ঞ ও নীতি নির্ধারকরা।

এই অনুষ্ঠানে নৌপরিবহন খাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। নৌপরিবহন উপদেষ্টা ‘ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর সাসটেইনেবল ওশানস’ শীর্ষক প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বিশেষভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কৌশল ও উদ্যোগ তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশকে এই প্রক্রিয়ায় আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ড. সাখাওয়াত হোসেন তার আলোচনায় টেকসই সমুদ্র ব্যবস্থাপনা, নৌপরিবহন খাতে দক্ষ জনশক্তি উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন, ‘বাংলাদেশের সমুদ্রভিত্তিক অর্থনীতি (ব্লু ইকোনোমি) উন্নয়নে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

প্যানেল ও বৈঠকের পাশাপাশি উপদেষ্টা অন্যান্য দেশের প্রতিনিধি ও কৌশলগত অংশীদারদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় বাংলাদেশের নৌপরিবহন খাতের অর্জন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে আলোচনা হয়। নৌপরিবহন উপদেষ্টা বিশেষভাবে আসন্ন এইএমও কাউন্সিল নির্বাচনে (ডিসেম্বর ২০২৫) ‘সি ক্যাটাগরিতে’ সদস্য পদে বাংলাদেশের পক্ষে আইএমওভুক্ত দেশগুলোর সমর্থন কামনা করেন।

/এসআই/এমএইচআর/
বিষয়:
দুবাইব্লু ইকোনমিএম সাখাওয়াত হোসেন
