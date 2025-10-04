X
যুক্তরাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বৈঠক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৫৮আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৫৮
যুক্তরাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গা বিষয়ক উচ্চ প্রতিনিধি ড. খলিলুর রহমান।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ওয়াশিংটন ডিসিতে একাধিক মার্কিন কর্মকর্তার সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন তিনি। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত তারেক এম আরিফুল ইসলাম তার সঙ্গে ছিলেন।

খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি অ্যালিসন হুকার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্ব এবং ফেব্রুয়ারিতে আসন্ন নির্বাচনের বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পদক্ষেপের প্রতি দেশটির জোরালো সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

বৈঠকে আঞ্চলিক রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। আন্ডার সেক্রেটারি হুকার রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রোহিঙ্গাদের জন্য ৬০ মিলিয়ন ডলার সহায়তা ঘোষণা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ড. খলিলুর রহমান।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সিপাল ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি নিকোল চুলিক এবং ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অ্যান্ড্রু হেরুপের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় নানা বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন খলিলুর রহমান।

তিনি সহকারী মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডন লিঞ্চের সঙ্গেও বৈঠক করেন। বৈঠকে সদ্য সমাপ্ত শুল্ক আলোচনার ফলোআপ পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবধান কমাতে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন খলিলুর রহমান। বাণিজ্য ব্যবধান কমে যাওয়ায় শুল্ক আরও কমানোর বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য লিঞ্চকে অনুরোধ করেন তিনি।

ব্রেন্ডন লিঞ্চ ট্যারিফ চুক্তি কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবধান হ্রাস করার বিষয়টি সম্পূর্ণ বিবেচনা করার আশ্বাস দেন।

যুক্তরাষ্ট্রঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারড. খলিলুর রহমান
