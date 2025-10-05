X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:০০আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:২২
পুলিশ ওই শিক্ষার্থীকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার সময় মারধর করে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা

পবিত্র কোররআন শরীফ অবমাননার অভিযোগে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি দিয়েছে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা।

শনিবার (৪ অক্টোবর) দিবাগত রাত দুইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত রয়েছে।

পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে অপূর্ব পাল নামে এক শিক্ষার্থী মুসলমানদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ কোরআন শরীফ অবমাননা করেন। এতে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ জানালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রসাশন তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এ সময় অভিযুক্ত শিক্ষার্থীকে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেওয়া হয়। তবে এ ঘটনায় ধারণকৃত কিছু ভিডিওফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। অপূর্ব পাল নিজেও তার ফেসবুক আইডি থেকে কোরআন শরীফ অবমাননার ভিডিও আপলোড করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এরপর অভিযুক্ত অপূর্বকে গ্রেফতারের দাবি ওঠে।

এ ঘটনার জেরে দিবাগত রাত ১টার দিকে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অপূর্ব পালের বাসার সামনে শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে আসার চেষ্টা করলে ছাত্র-জনতা অপূর্বকে মারধর শুরু করে।

এ বিষয়ে ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান রাত সোয়া দুইটার দিকে বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে অভিযুক্ত অপূর্বকে আটক করতে গেলে ছাত্র-জনতা আমাদের ওপরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ বাইরে রয়েছে।’

/এবি/এম/
