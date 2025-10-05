X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে অস্ত্র ও গাঁজাসহ ১৭ জন গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫৩আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০০
র‌্যাব-২ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তদের

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র ও মাদকদ্রব্যসহ ১৭ জনকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব-২ ও সেনাবাহিনী।

 শনিবার দিবাগত রাতে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

রবিবার (৫ অক্টোবর) র‌্যাব-২ এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) সহকারী পুলিশ সুপার খান আসিফ তপু সইস করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন— মো. মনোয়ার হোসেন (২৪), মো. আবিদ হোসেন (৩২), মো. নুর ইসলাম (২০), মো. বন্যা (৩৬), মো. আব্দুল লতিফ (৫০), মো. আলমগীর (৪০), মো. বুলু (২১), মো. ফিরোজ (২৬), মো. আলামিন (২০), মো. ভুট্টু (৫০), মো. আসলাম (১৬), মো. জাফর (৪০), মো. তাজউদ্দিন (৪০), মো. মাসুম (৩৮), মো. জাবেদ (৪১), মো. মুরাদ (১৮) এবং মো. বাবু (৩১)।

অভিযানে তাদের কাছ থেকে ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত একটি সামুরাই তলোয়ার এবং ৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

র‌্যাবের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় সম্প্রতি কয়েকটি ছিনতাইকারী চক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা ছিনতাই ও মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। এসব তথ্য স্থানীয় জনসাধারণ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেলে র‌্যাব-২ টহল ও গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার করে।

এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‌্যাব-২ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে অস্ত্র ও মাদক উদ্ধারসহ ১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা জানিয়েছে, তারা দিনের বেলা আত্মগোপনে থেকে রাতের বেলা ছিনতাই ও মাদক ব্যবসা চালাতো। তাদের মধ্যে অনেকে এর আগেও একই ধরনের মামলায় কারাভোগ করেছে বলে জানা গেছে।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছে র‌্যাব-২।

