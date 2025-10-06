X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

যাত্রাবাড়ী থেকে মাংস ব্যবসায়ী অপহরণ, মুক্তিপণ দিয়ে উদ্ধার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৬আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৬
যাত্রাবাড়ী থেকে মাংস ব্যবসায়ী অপহরণ, মুক্তিপণ দিয়ে উদ্ধার

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থেকে অপহৃত হবার পর মুক্তিপণ দিয়ে উদ্ধার হয়েছে মো. মকবুল (৩৮) নামের এক মাংস ব্যবসায়ীকে।

সোমবার (৬ অক্টোবর) সকাল ৬টার দিকে যাত্রাবাড়ী থেকে তাকে অপহরণ করা হয়।

মুক্তিপণ পেয়ে দুপুরে মকবুলকে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ের মদনপুরে ফেলে যায় অপহরণকারীরা। খবর পেয়ে স্বজনরা সেখান গিয়ে তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে। বিকালে তাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অপহৃতের বড় ভাই শাহ-আলম সাংবাদিকদের জানান, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও থানার আলমপুরা গ্রামের বাসিন্দা তারা। তার ভাই মকবুল পেশায় একজন কসাই। তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে গরু খাসি কাটার পর ভুঁড়ি সংগ্রহ করে এলাকায় বিক্রি করে থাকেন। 

শাহ-আলম বলেন, ‘সকালে মকবুল মানিকনগর এলাকায় একটি গরু কাটার কাজে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে যাত্রাবাড়ী এলাকায় একটি কালো রংয়ের মাইক্রোবাসে করে কয়েকজন অপহরণকারী এসে তাকে পথরোধ করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। অপহরণকারীরা তাকে হাত, পা, চোখ বেঁধে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। তার মোবাইল দিয়ে স্বজনদের কাছে দুই লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। পরে তাকে মুক্ত করতে তারই মোবাইল নম্বরে ৬০ হাজার টাকা পাঠানো হয়। পরে অপহরণকারীরা ওই টাকা নিজেদের মোবাইলে ট্রান্সফার করে মোবাইল এবং সিম ভেঙে ফেলে। সকালে সোনারগাঁও থানার মদনপুর এলাকায় রাস্তায় ফেলে দিয়ে যায়।’

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘আহত মকবুল জরুরী বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।’

/এআইবি/জেইউ/এমএইচআর/
বিষয়:
রাজধানীঅপহরণ
সম্পর্কিত
মোহাম্মদপুর ও ধানমন্ডিতে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৩৬
ঢাকা শহর প্রবীণদের জন্য একেবারেই অনুপযোগী: পরিকল্পনা উপদেষ্টা
কদমতলীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
মা ইলিশ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান: নৌকা নিলাম, জাল ধ্বংস
মা ইলিশ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান: নৌকা নিলাম, জাল ধ্বংস
রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দেড় কোটি টাকা আত্মসাৎ, প্রধান আসামি গ্রেফতার
রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দেড় কোটি টাকা আত্মসাৎ, প্রধান আসামি গ্রেফতার
যেকোনও ভিসায় ওমরাহ পালন করা যাবে: সৌদি আরব
যেকোনও ভিসায় ওমরাহ পালন করা যাবে: সৌদি আরব
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
সর্বাধিক পঠিত
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
শেখ হাসিনাকে ফেরতের অনুরোধ যাচাই করছে ভারত: বিক্রম মিশ্রি
শেখ হাসিনাকে ফেরতের অনুরোধ যাচাই করছে ভারত: বিক্রম মিশ্রি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media