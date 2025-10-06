X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নুরের ওপর হামলা, তদন্ত কমিশনের সঙ্গে গণ-অধিকার পরিষদের বৈঠক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৪০আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৪০
সুপ্রিমকোর্টের মূল ভবনের দ্বিতীয় তলায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়

নুরুল হক নুরসহ গণ-অধিকার পরিষদের শতাধিক নেতাকর্মীর ওপর হামলার ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন গণ-অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা। 

সোমবার (৬ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টার দিকে সুপ্রিমকোর্টের মূল ভবনের দ্বিতীয় তলায় এ বৈঠক হয়।

বৈঠকে গণ-অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খাঁন, উচ্চতর পরিষদ সদস্য আবদুজ জাহের, ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক আক্তারুজ্জামান সম্রাটের বক্তব্য আলাদা আলাদাভাবে গ্রহণ করেন তদন্ত কমিশন।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে গণ-অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খাঁন বলেন, ‘আমরা তদন্ত কমিশনকে নুরুল হক নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর ঐ দিনের হামলার ঘটনার বিস্তারিত জানিয়েছি এবং তাদের কাছে ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা করেছি। আমরা বলেছি, শেখ হাসিনার আমলে আমরা মার খেয়েছি, আমরা ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন সফল করার মাধ্যমে গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছি এবং ২০২৪ সাল পর্যন্ত টানা লড়াই করেছি।’

রাশেদ খাঁন আরও বলেন, ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলেও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শক্তি হয়েও নুরুল হক নুরসহ আমাদের নেতাকর্মীদের মার খাওয়া সরকারের জন্যই লজ্জাজনক। এই ঘটনার বিচার না হলে বিচারবিভাগের ওপর মানুষের আস্থা তৈরি হবে না। আমরা আপনাদের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে চাই। ঘটনার সঙ্গে যারাই সম্পৃক্ত থাকুক না কেন তাদেরকে বিচারের আওতায় আনতে হবে।’

/এএইচএস/এমএইচআর/
বিষয়:
নুরুর হক নুরহামলাগণঅধিকার পরিষদ
সম্পর্কিত
পুলিশের ওপর হামলা, মামলা করায় কোম্পানীগঞ্জে ধর্মঘটের ডাক
সিলেটে চেকপোস্টে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, আসামি ৮০
৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি রয়েছে গণঅধিকার পরিষদের: রাশেদ খান
সর্বশেষ খবর
আইএমএফের ষষ্ঠ কিস্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা কতটুকু
আইএমএফের ষষ্ঠ কিস্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা কতটুকু
অবৈধভাবে একাধিকবার বিদেশ ভ্রমণের অভিযোগ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ইয়াহইয়ার বিরুদ্ধে
অবৈধভাবে একাধিকবার বিদেশ ভ্রমণের অভিযোগ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ইয়াহইয়ার বিরুদ্ধে
বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নয়নের প্রেমে পড়ে গেছি: বুলবুল
বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নয়নের প্রেমে পড়ে গেছি: বুলবুল
ইতালির বোলোনিয়ায় ফিলিস্তিনপন্থি সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা
ইতালির বোলোনিয়ায় ফিলিস্তিনপন্থি সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা
সর্বাধিক পঠিত
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
কার্ডে বছরে পাঠানো যাবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার
এসএমই খাতের বৈদেশিক লেনদেনকার্ডে বছরে পাঠানো যাবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media