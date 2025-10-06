X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
লালবাগে রাস্তা দখল ও মিটফোর্ডে চুরির ঘটনায় ৭ জনের কারাদণ্ড

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১১আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১১
রাজধানীর লালবাগ এলাকায় রাস্তা দখল করে দোকান বসানো এবং মিটফোর্ডে চুরির ঘটনায় ৭ জনের কারাদণ্ড

রাজধানীর লালবাগ এলাকায় রাস্তা দখল করে দোকান বসানো এবং মিটফোর্ড হাসপাতালে চুরির ঘটনায় সাতজনকে কারাদণ্ড দিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রাস্তা দখল করে ব্যবসা

সোমবার (৬ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া শাখা থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আসামিরা দীর্ঘ ৮–১০ বছর ধরে লালবাগ এলাকার বিভিন্ন স্থানে রাস্তার ওপর সবজি, মাছ, মুরগি ও অন্যান্য পণ্য বিক্রির দোকান বসিয়ে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে আসছিলেন। পুলিশের একাধিকবারের সতর্কতা, জরিমানা ও উচ্ছেদ অভিযান সত্ত্বেও তারা পুনরায় রাস্তা দখল করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে লালবাগ থানা পুলিশ গত ৫ অক্টোবর রাতে রাস্তা দখলের অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে সোমবার (৬ অক্টোবর) লালবাগ বিভাগের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) আরিফুর রহমান আসামিদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে প্রত্যেককে ৫ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড দেন।

মিটফোর্ড হাসপাতালে চুরি

এছাড়া, একই আদালতে কোতোয়ালী থানা পুলিশের দায়ের করা পৃথক মামলায় মিটফোর্ড হাসপাতালে এক নারী রোগীর ব্যাগ থেকে ৪ হাজার ৫০০ টাকা চুরির অভিযোগে এক নারীকে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

ডিএমপি জানায়, সোমবার সকাল ১১টার দিকে মিটফোর্ড হাসপাতালে এই চুরির ঘটনা ঘটে। কোতোয়ালী থানা পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ওই নারীকে আটক করে সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে উপস্থাপন করলে আদালত সাজা দেন।

ডিএমপির মিডিয়া শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, ‘রাজধানীতে জনসাধারণের চলাচলে বাধা সৃষ্টি ও অপরাধ দমনে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকবে।’

/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
রাজধানীচুরিভ্রাম্যমাণ আদালতডিএমপিদখল
সর্বশেষ খবর
আইএমএফের ষষ্ঠ কিস্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা কতটুকু
অবৈধভাবে একাধিকবার বিদেশ ভ্রমণের অভিযোগ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ইয়াহইয়ার বিরুদ্ধে
বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নয়নের প্রেমে পড়ে গেছি: বুলবুল
ইতালির বোলোনিয়ায় ফিলিস্তিনপন্থি সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা
সর্বাধিক পঠিত
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
কার্ডে বছরে পাঠানো যাবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার
কার্ডে বছরে পাঠানো যাবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার
 
 
