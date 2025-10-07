X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মোহাম্মদপুরে বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার ১৪

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০০আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০০
মোহাম্মদপুর থানা এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়
রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানাধীন বিভিন্ন এলাকা থেকে মাদক, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৪ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ডিএমপির মিডিয়া শাখা থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সোমবার (৬ অক্টোবর) দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান চালিয়ে মোহাম্মদপুর থানা এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- খুশি ওরফে খুকি (৩০), অমিত (২৫), সাগর  (৩০),  ইসমাইল হোসেন মালেক (৪০), মোহাম্মদ আলী (৩২), আওয়াল ব্যাপারী (৪২), মিশাল (১৮), ফয়সাল (১৮), রায়হান (২২), ইমরান (২৬), মামুন (২৫), রাব্বি (২৫), নাইম মোল্লা (২৩) ও  মঞ্জিল শরীফ অপু (২৩)। এ সময় তাদের কাছ থেকে চারটি অটোরিকশার ব্যাটারি, ১০০ পুরিয়া হেরোইন, ৩০ গ্রাম গাঁজা ও ১৮ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

ডিএমপি আরও জানায়, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত মামলার আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী। তাদের আজ আদালতে পাঠানো হয়েছে।
 
/এবি/আরআইজে/
বিষয়:
গ্রেফতার
সম্পর্কিত
মাকে কাঠগড়ায় দেখে কাঁদলেন নাজা
আ.লীগ নেতার হিমাগারে আটকে দুই নারী ও তরুণকে মারধর, সেফটিপিন ফুটিয়ে নির্যাতন
নুরাল পাগলার বাড়ি থেকে লুট হওয়া খাটের মাচাসহ যুবক গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
৭ অক্টোবর হামলার দুবছরে বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া
৭ অক্টোবর হামলার দুবছরে বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া
চট্টগ্রামে বাসচাপায় পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু
চট্টগ্রামে বাসচাপায় পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু
মাকে কাঠগড়ায় দেখে কাঁদলেন নাজা
মাকে কাঠগড়ায় দেখে কাঁদলেন নাজা
গণচাপ গড়ে তুলতে ‘জাতীয় নাগরিক জোট’-এর আত্মপ্রকাশ
গণচাপ গড়ে তুলতে ‘জাতীয় নাগরিক জোট’-এর আত্মপ্রকাশ
সর্বাধিক পঠিত
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
কার্ডে বছরে পাঠানো যাবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার
এসএমই খাতের বৈদেশিক লেনদেনকার্ডে বছরে পাঠানো যাবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার
বন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনবন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
গাজা শান্তি পরিকল্পনা: কঠিন পরীক্ষায় চীনের কূটনীতি
গাজা শান্তি পরিকল্পনা: কঠিন পরীক্ষায় চীনের কূটনীতি
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media