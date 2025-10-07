আবরার ফাহাদ স্মরণে পলাশী গোলচত্বরে ‘আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ’

ছাত্রলীগের হাতে নির্মমভাবে নিহত বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের স্মৃতি স্মরণে বুয়েট সংলগ্ন পলাশী গোলচত্বরে নির্মাণ হয়েছে আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) এই স্তম্ভের উদ্বোধন করা হয়েছে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম।
উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আট স্তম্ভের অবয়বের চেয়ে আট স্তম্ভে লিখে রাখা বিষয়গুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই শব্দগুলোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই বদ্বীপের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হবে।’
ফ্যাসিবাদের সময়ে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ফ্যাসিবাদ টিকিয়ে রাখার বিভিন্ন ভাস্কর্য-প্রকল্প নির্মিত হলেও বর্তমান সময়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তির পক্ষে কিছু করলেই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হতে হয় উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, ‘আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ নির্মাণে মাত্র ৩৯.৫৯ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে।’
এ বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন জানায়, শহীদ আবরারের স্মৃতি ও আগ্রাসনবিরোধী চেতনাকে সমুজ্জ্বল রাখতে ‘শহীদ আবরার ফাহাদ স্মৃতি স্মরণে পলাশী গোলচত্বরে আগ্রাসন বিরোধী আট স্তম্ভ নির্মাণ ও পলাশী ইন্টারসেকশন উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের অংশ হিসেবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করেছে।
আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভের আটটি স্তম্ভ সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, গণপ্রতিরক্ষা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, দেশীয় শিল্প-কৃষি-নদী-বন-বন্দর রক্ষা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদা এই ৮টি বিষয়কে নির্দেশ করে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএসসিসি প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়া, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী বুয়েটের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল হাসিব চৌধুরী, জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্য সচিব জনাব আখতার হোসেন, আবরার ফাহাদের বাবা জনাব মো. বরকত উল্লাহ ও ভাই আবরার ফাইয়াজ প্রমুখ।