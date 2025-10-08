ঢাকায় জুয়েলারি দোকান থেকে ১২৫ ভরি স্বর্ণ চুরি

রাজধানী ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকায় একটি জুয়েলারি দোকান থেকে প্রায় ১২৫ ভরি স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
ররিবার (৫ অক্টোবর) দিবাগত রাতে যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা মোড় সংলগ্ন হাজী রায়হান সুপার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় লিলি গোল্ড হাউজ নামের একটি জুয়েলারি দোকানের দেয়াল কেটে এই চুরির ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় মঙ্গলবার যাত্রাবাড়ি থানায় মামলা করেছেন দোকান মালিক জাকির হোসেন।
এজাহারে জুয়েলারি ব্যবসায়ী জাকির হোসেন বলেছেন, ‘গত ৫ অক্টোবর রাতে প্রতিদিনের মতো দোকান বন্ধ করে বাসায় যাই। পরের দিন সকালে এসে দেখি পাশের দোকানের দেয়াল কেটে শোকেসে থাকা প্রায় ১২৫ ভরি স্বর্ণালংকার (বাজারমূল্য প্রায় ২ কোটি ৩০ লাখ টাকা) এবং ক্যাশবাক্সে থাকা পৌনে তিন লাখ টাকা নিয়ে গেছে।’
এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, দোকানের উত্তর পাশে দেয়ালের নিচের অংশ ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে। ভেতরে প্রবেশ করে পাকা দেয়াল কাটার বিভিন্ন সরঞ্জামও দেখতে পাওয়া গেছে।
এজাহারে জাকির হোসেনের অভিযোগ, ‘দুই মাস আগে পাশের দোকানটি অজ্ঞাতনামা ৩-৪ জন ব্যক্তি শহিদুল ইসলাম রতনের কাছ থেকে ভাড়া নেয় থ্রিপিস ব্যবসার নামে। আমার ধারণা, তারাই পূর্বপরিকল্পিতভাবে দেয়াল কেটে দোকানের ভেতরে প্রবেশ করে এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা যাত্রাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সালাউদ্দিন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘কাপড়ের ব্যবসার নামে পাশের দোকান ভাড়া নেওয়া ব্যক্তিদের শনাক্তে চেষ্টা চলছে। তারা ভুয়া কাগজপত্র নিযে দোকান ভাড়া নিয়েছিল। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে শনাক্ত ও গ্রেফতারে আমাদের অভিযান চলছে।’