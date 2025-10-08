X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য ২০ হাজার মেট্রিক টন চাল পাঠিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৫৯আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৫৯
গুনসান বন্দরে চালবাহী জাহাজের বন্দর ত্যাগ অনুষ্ঠান

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মানবিক সহায়তা হিসেবে ২০ হাজার মেট্রিক টন পাঠিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) মাধ্যমে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এ মানবিক সহায়তা বিতরণ করা হবে বলে জানিয়েছে সিউলের বাংলাদেশ দূতাবাস।

দূতাবাস জানিয়েছে, কোরিয়ার কৃষি, খাদ্য ও পল্লী বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমএএফআরএ) গত ১ অক্টোবর গুনসান বন্দরে ২০ হাজার মেট্রিক টন চালবাহী জাহাজের বন্দর ত্যাগ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সেলর তারাজুল ইসলাম, দক্ষিণ কোরিয়ার কৃষি, খাদ্য ও পল্লী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যুরোর মহাপরিচালক, জাতিসংঘ ডব্লিউএফপি'র উপ-আঞ্চলিক পরিচালক এবং দক্ষিণ কোরিয়ার স্থানীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে অংশ নেন। 

কাউন্সেলর বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক কার্যক্রমে অব্যাহত সহায়তার জন্য দক্ষিণ কোরিয়া সরকারকে ধন্যবাদ জানান, বিশেষ করে এমন এক মুহুর্তে যখন এই দুর্দশাগ্রস্ত ও নির্যাতিত মানুষের জন্য বিশ্বব্যাপী সহায়তার গুরুতর ঘাটতি রয়েছে। 

তিনি মিয়ানমারে তাদের পৈতৃক ভূমিতে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসন এবং পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের সমর্থন ও সহযোগিতার আহ্বান জানান।

রোহিঙ্গা সংকটদক্ষিণ কোরিয়ারোহিঙ্গা
