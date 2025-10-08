X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
গুমের মামলায় শেখ হাসিনা-তারিকসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৫আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১৫
শেখ হাসিনা, তারিক আহমেদ সিদ্দিক

জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেল (জেআইসি) বা আয়নাঘরে গুমের অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করেছে প্রসিকিউশন।

বুধবার (৮ অক্টোবর) চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ আনুষ্ঠানিক অভিযোগটি জমা দেওয়া হয়।

এ সময় প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিমসহ অন‍্য প্রসিকিউটররা উপস্থিত ছিলেন।

জানা গাছে, এ মামলায় শেখ হাসিনার প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিককেও আসামি করা হয়েছে। তবে এখনও সবার নাম প্রকাশ করেনি প্রসিকিউশন।

শেখ হাসিনাআয়নাঘরগুমআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
