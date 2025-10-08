X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
গুমের মামলায় বিচারের মুখোমুখি শেখ হাসিনাসহ ৩০ জন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০৬আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০৬
গুমের মামলায় বিচারের মুখোমুখি শেখ হাসিনাসহ ৩০ জন

আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনামলে বিরোধীমতের লোকদের গুম করে র‌্যাবের টাস্কফোর্স ইন্টারোগেশন (টিএফআই) ও জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেন্টারে (জেআইসি) সেলে বন্দি রেখে নির্যাতনের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের দুই মামলার আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এ দুই মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধান করে ৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

বুধবার (৮ অক্টোবর) চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এসব অভিযোগ আমলে নেন। একইসঙ্গে আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

আসামিদের মধ্যে ডিজিএফআইয়ের সাবেক পাঁচ মহাপরিচালক রয়েছেন।

এর আগে ৬ অক্টোবর গুমের মামলার সবশেষ পরিস্থিতি নিয়ে চিফ প্রসিকিউটর বলেছিলেন, ‘খুব সহসাই এ সপ্তাহের মধ্যে এটার বেশ অনেকগুলো ঘটনার কথা বলেছি অনেক গুলো ঘটনা ঘটবে আপনারা দেখবেন।’

শেখ হাসিনামামলাগুমআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
গাজায় আগ্রাসনে সহযোগিতার অভিযোগে ইতালির প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইসিসিতে মামলা
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
