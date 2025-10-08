X
ডিএনসিসি এলাকায় টাইফয়েডের টিকা পাবে ১৩ লাখ শিশু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৬আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৬
রাজধানীর প্রায় ১৩ লাখ শিশুকে টাইফয়েডের টিকা দেবে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। আগামী ১২ অক্টোবর শুরু হবে টিকাদান কার্যক্রম, চলবে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত। ডিএনসিসি এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং পিপিআই কেন্দ্রগুলোতে এই টিকা দেওয়া হবে।

বুধবার (৮ অক্টোবর) ডিএনসিসি নগর ভবনে টাইফয়েড টিকার ক্যাম্পেইন কর্মসূচিতে সংস্থাটির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরুল কায়েস চৌধুরী এ তথ্য জানান।

সভায় জানানো হয়, ৯ মাস থেকে ১৯ বছর বয়সী শিশুরা এই টিকা নিতে পারবে। আগামী ১২ অক্টোবর রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হবে। ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ এ কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন। সরকারি ছুটির দিনগুলো ছাড়া প্রতিদিন টিকাদান কার্যক্রম চলবে। এ সময় ২ হাজার ১৮১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ও সাধারণ কমিউনিটির ১২ লাখ ৯৪ হাজার ৬৯ জন শিশু কিশোরকে টিকা দেওয়া হবে।

সভায় ডিএনসিসির স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও টিকাদান কাজে যারা সম্পৃক্ত থাকবেন তারা উপস্থিত ছিলেন।

