বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
জাতীয় প্রেস ক্লাব ও ইবনে সিনা ট্রাস্টের মধ্যে করপোরেট চুক্তি সই

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২০আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২০
জাতীয় প্রেস ক্লাব ও ইবনে সিনা ট্রাস্টের মধ্যে করপোরেট চুক্তি সই অনুষ্ঠান

জাতীয় প্রেস ক্লাব ও ইবনে সিনা ট্রাস্টের মধ্যে করপোরেট চুক্তি সই হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী জাতীয় প্রেস ক্লাবের সব সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারি ও তাদের নির্ভরশীলরা ইবনে সিনা ট্রাস্টের সব শাখা থেকে মেডিক্যাল সার্ভিস গ্রহণে বিশেষ ছাড়ের সুবিধা পাবেন।

বুধবার (৮ অক্টোবর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে জাতীয় প্রেসক্লাব ও ইবনে সিনা ট্রাস্টের মধ্যে এই করপোরেট চুক্তি সই হয়। 

চুক্তিপত্রে সই করেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ ও ইবনে সিনা ট্রাস্টের এজিএম অ্যান্ড হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট নিয়াজ মাখদুম শিবলী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন—জাতীয় প্রেস ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ বখতিয়ার রাণা, ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্য কাজী রওনাক হোসেন, মোহাম্মদ মোমিন হোসেন, শাহনাজ বেগম পলি, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. শহিদুল ইসলাম ও স্বাস্থ্য সেবা উপ-কমিটির আহ্বায়ক একেএম মহসীন, ইবনে সিনা মালিবাগ শাখার ম্যানেজার (এডমিন) অ্যান্ড ইনচার্জ কাজী মো. মহিউদ্দীন কাইয়্যুম, ট্রাস্টের বিজনেস ডেভলপমেন্ট বিভাগের করপোরেট রিজিওনাল ইনচার্জ মোহাম্মদ মাসুদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হাবিবুল্লাহ মারুফ, আবু আবদুল্লাহ রাসেল, করপোরেট অফিসার হাছনুর রহমান খান প্রমুখ।

জাতীয় প্রেস ক্লাবচুক্তি
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু
ইসিকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য ও গঠনতন্ত্র দিলো জামায়াত
'সেফ এক্সিট খুঁজছি না, বাকিটা জীবন দেশেই কাটাবো'
জেট ফুয়েলের দাম বাড়লো
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
রোহিঙ্গা যুবকের বাংলাদেশি এনআইডি, কাজ করেন পরিবেশ অধিদফতরে
উপদেষ্টা আসবেন বলে সংস্কার, জলে যাবে ২ কোটি টাকা
স্বর্ণের দাম তিন বছরে দ্বিগুণ, কারণ কি শুধু বিশ্ববাজার?
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, এবার বেড়েছে রুপার দামও
 
 
