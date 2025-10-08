X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বান্ধবীসহ ঢাবি ছাত্রীকে মারধর: স্বপ্ননিবাস হোস্টেলের ম্যানেজার কারাগারে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:২৫আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:২৫
প্রতীকী ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) এক ছাত্রী এবং তার বান্ধবীকে মারধরের মামলায় বেসরকারি ছাত্রীনিবাস ‘স্বপ্ননিবাস হোস্টেলের’ ম্যানেজার রাজিয়া বেগমকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।

বুধবার (৮ অক্টোবর) তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল ওয়াহাব এ আদেশ দেন।

প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক রফিকুল ইসলাম জানান, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মিরপুর মডেল থানার এসআই শামসুজ্জোহা সরকার আসামি রাজিয়া বেগমকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। আসামির পক্ষ তার আইনজীবী জামিন আবেদন করেন। আদালত আসামিকে কারাগারে পাঠিয়ে বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) জামিন শুনানির দিন ধার্য করেন।

দুই শিক্ষার্থীকে মারধরের মামলায় মিরপুর মডেল থানায় মামলা দায়ের করা। মামলা দায়েরের পর রাজিয়াকে মঙ্গলবার ভোর রাত ৪টার দিকে ফার্মগেটের ইন্দিরা রোড এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, নাফিসা তাবাসসুম প্রভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার্থী। গত ১ অক্টোবর সাড়ে ৭ হাজার টাকা ভাড়ায় স্বপ্ননিবাস হোস্টেলে ওঠেন। হোস্টেলে গেস্ট থাকার অনুমতি ছিল। তবে গেস্ট থাকলে অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে কিনা তাকে তা জানানো হয়নি। মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে তার বান্ধবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী সাইদুন্নেছা শাপলা আসলে ভাড়া বাবদ ৪০০ টাকা দাবি করে। বিষয়টি নিয়ে প্রভার সঙ্গে রাজিয়ার কথা কাটাকাটি হয়। ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে হোস্টেল থেকে বের হয়ে যেতে বলেন রাজিয়া। ফোন পেয়ে শাপলার ভাই তাকে রাত সাড়ে ১০টার দিকে হোস্টেলের নিচে নিতে আসে। তখন রাজিয়া শাপলাকে যেতে বাধা দেয়। প্রভা রাজিয়ার কাছে ভাড়ার টাকা দিতে গেলে আবারও কথা কাটাকাটি হয়। হোস্টেল মালিক সোহেলের নির্দেশে রাজিয়া প্রভাকে মাথায় আঘাত করলে সে জ্ঞান হারায়।

সোহেলের নির্দেশ রাজিয়া তাকে এবং বান্ধবীকে মারধর করে, হুমকি দেয়। তার কাছে থাকা ৮ হাজার টাকা নিয়ে নেয় বলে মামলার অভিযোগে উল্লেখ করেন প্রভা।

/এনএইচ/এমকেএইচ/
বিষয়:
আদালতমারধরশিক্ষার্থী
সম্পর্কিত
হিরো আলমকে হত্যাচেষ্টার মামলায় ম্যাক্স ওভি কারাগারে
চাকরি ফিরে পেলেন গণস্বাস্থ্যের রেজিস্ট্রার দেলোয়ার হোসেন
ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর রিমান্ডে
সর্বশেষ খবর
চট্টগ্রাম চেম্বার নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন ৫ প্রার্থী
চট্টগ্রাম চেম্বার নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন ৫ প্রার্থী
বহুজাতিক হংকংকে হারানোর সামর্থ্য আছে আমাদের: কাবরেরা 
বহুজাতিক হংকংকে হারানোর সামর্থ্য আছে আমাদের: কাবরেরা 
সব পদ্ধতি অনুসরণ করেই নতুন মিডিয়ার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে: তথ্য উপদেষ্টা
সব পদ্ধতি অনুসরণ করেই নতুন মিডিয়ার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে: তথ্য উপদেষ্টা
প্রাধ্যক্ষের ‘বাসার কাজে রাজি না হওয়ায়’ চাকরিচ্যুত ৩ কর্মচারীর অবস্থান কর্মসূচি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়প্রাধ্যক্ষের ‘বাসার কাজে রাজি না হওয়ায়’ চাকরিচ্যুত ৩ কর্মচারীর অবস্থান কর্মসূচি
সর্বাধিক পঠিত
রোহিঙ্গা যুবকের বাংলাদেশি এনআইডি, কাজ করেন পরিবেশ অধিদফতরে
রোহিঙ্গা যুবকের বাংলাদেশি এনআইডি, কাজ করেন পরিবেশ অধিদফতরে
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, এবার বেড়েছে রুপার দামও
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, এবার বেড়েছে রুপার দামও
স্বর্ণের দাম তিন বছরে দ্বিগুণ, কারণ কি শুধু বিশ্ববাজার?
স্বর্ণের দাম তিন বছরে দ্বিগুণ, কারণ কি শুধু বিশ্ববাজার?
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media