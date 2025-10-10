‘তুরস্কের সহায়তায় শহিদুল আলমকে মুক্ত করার চেষ্টা চলছে’

ইসরায়েলের কারাগারে আটক সাংবাদিক শহিদুল আলমকে তুরস্কের সহায়তায় মুক্ত করার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন আঙ্কারায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আমানুল হক। শুক্রবার (৯ অক্টোবর) রাতে এ তথ্য জানিয়েছেন তিনি।
রাষ্ট্রদূত আমানুল হক জানান, আজই (শুক্রবার) শহিদুল আলমকে বিশেষ বিমান যোগে তুরস্কের আঙ্কারায় নিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশা প্রকাশ করেছে তুরস্ক। যদিও এ ব্যাপারে তুর্কি কর্তৃপক্ষ শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারেননি।
তিনি জানান, শহিদুল আলমকে ইসরাইল অবৈধভাবে আটক করার পর জর্ডান, মিশর ও তুরস্কে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে ওইসব দেশের পররাষ্ট্র দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে মুক্ত করার দ্রুত উদ্যোগ নিতে বলা হয়।
দূতাবাসগুলো শহিদুল আলমের মুক্তির বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে বলেও জানান আমানুল হক।