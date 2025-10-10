মিরপুরে খেলতে গিয়ে ককটেল বিস্ফোরণে দগ্ধ শিশু

রাজধানীর মিরপুরে খেলাধুলা করতে গিয়ে ককটেল সদৃশ বস্তুর বিস্ফোরণে তামিম হোসেন (১০) নামে এক শিশু দগ্ধ হয়েছে। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে মিরপুরের আনসার ক্যাম্প বিহারী পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।
তামিমের বাড়ি লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায়। তার বাবা আনোয়ার হোসেন পেশায় রিকশাচালক। পরিবারসহ তারা বর্তমানে মিরপুর আনসার ক্যাম্প বিহারী পাড়া এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করছেন। তামিম স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় শিশু শ্রেণিতে পড়ে।
শিশুটির মা নার্গিস আক্তার বলেন, ‘আমি বাসাবাড়িতে কাজ করতে গিয়েছিলাম। আমার ছেলে তামিম সকালে খেলতে বের হয়। পরে জানতে পারি, বিহারী পাড়া মসজিদের অদূরে ময়লার স্তূপের পাশে পড়ে থাকা একটি বস্তুর মতো জিনিস সে হাতে নেওয়া মাত্রই তা বিস্ফোরিত হয়। এতে ওর ডান হাত ও পেট গুরুতরভাবে দগ্ধ হয়েছে। পরে তামিমকে উদ্ধার করে দুপুরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।’
ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, শিশুটি বর্তমানে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।
বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।