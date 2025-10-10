X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
মিসরের ন্যাশনাল সেন্টার ফর জুডিশিয়াল স্টাডিজ পরিদর্শন করলেন প্রধান বিচারপতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:০০আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ২০:০৭
প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত

প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ মিশরের ন্যাশনাল সেন্টার ফর জুডিশিয়াল স্টাডিজ পরিদর্শন করেছেন। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম এ তথ‍্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, মিশরে সফররত বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ দেশটির ন্যাশনাল সেন্টার ফর জুডিশিয়াল স্টাডিজ পরিদর্শন করেছেন। এই সফর বাংলাদেশ ও মিশরের মধ্যে বিচার বিভাগীয় সহযোগিতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

সফরকালে প্রধান বিচারপতি মিশরের বিচার বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেন। উভয়পক্ষ বিচার প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে আলোচনা করে।

বৈঠকে উভয় দেশের বিচার বিভাগের মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান মিশরের সুপ্রিম কনস্টিটিউশনাল কোর্টের উপপ্রধান বিচারপতি, কাউন্সেলর ড. মোহাম্মদ ইমাদ এল-নাগ্গার।

আলোচনায় উভয় দেশ বিচার বিভাগের আধুনিকায়ন, আইনের শাসন সুদৃঢ়করণ এবং প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে টেকসই সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে। এ সময় মিশরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ প্রধান বিচারপতি ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রির কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলেন। এ ঐতিহাসিক সফরের ফলশ্রুতিতে উভয় দেশের বিচার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট যৌথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছে।

এ সফর বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে আরও গতিশীল করেছে এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিচারক ও আদালতের কর্মকর্তাদের পেশাগত উন্নয়নে দেশের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

উল্লেখ্য, গত ৫ অক্টোবর মিশরে গেছেন প্রধান বিচারপতি। ১১ অক্টোবর দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

