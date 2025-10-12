X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাতেও শাহবাগে অবস্থান করবেন এনটিআরসিএ’র নিয়োগ প্রত্যাশীরা

বাংলা ট্রিবিউনে রিপোর্ট  
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৯আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৯
শাহবাগে ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনের সুপারিশবঞ্চিতদের অবস্থান

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সুপারিশ না পাওয়া প্রার্থীরা রাতেও রাজধানীর শাহবাগে অবস্থান করবেন। আন্দোলনকারী ফিরোজ আহমেদ বাংলা ট্রিবিউনকে এ তথ্য জানান।

শাহবাগে অবস্থানকারী শিক্ষকরা বাংলা ট্রিবিউনকে জানান, নীতিমালা পরিবর্তনের আগে সুপারিশবঞ্চিত প্রার্থীদের নিয়োগের লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং প্রাতিষ্ঠানিক বাধা তুলে দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী শূন্যপদ যুক্ত করে বিশেষ গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ সবাইকে নিয়োগ দিতে হবে।

ফিরোজ আহমেদ বলেন, যে ১৬ হাজার ২১৩ জন সুপারিশ পাননি, তাদের সুপারিশ পাওয়ার দাবিতেই এই আন্দোলন।

আরেক আন্দোলনকারী আরিফুল ইসলাম বলেন, তাদের প্রতিনিধিদল সচিবালয় গেছেন এবং তারা এসে যা জানাবেন তার ভিত্তিতে আন্দোলনকারীরা সিদ্ধান্ত নেবেন।

শাহবাগ থানার ওসি খালিদ মনসুর বাংলা ট্রিবিউনকে জানান, তারা আপাতত শুধু পর্যবেক্ষণ করবেন।

এর আগে রবিবার (১২ অক্টোবর) সকাল ১০টা থেকে শাহবাগে অবস্থান করছেন এসব নিয়োগ প্রত্যাশীরা। চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শূন্যপদ যুক্ত করে দ্রুত সময়ের মধ্যে বিশেষ গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সুপারিশ বঞ্চিতদের নিয়োগের দাবিতে শাহবাগে অবস্থান নেন তারা।

/এসএন/আরকে/
বিষয়:
এনটিআরসিএ
সম্পর্কিত
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
সহকারী শিক্ষক পদপ্রার্থীদের বিক্ষোভ, এনটিআরসিএ ভবন ঘেরাও
পাঁচ দাবিতে এনটিআরসিএর সামনে মহাসমাবেশের ঘোষণা
সর্বশেষ খবর
চাকসু নির্বাচনে লড়ছেন স্বর্ণজয়ী সাঁতারু ও চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলেট
চাকসু নির্বাচনে লড়ছেন স্বর্ণজয়ী সাঁতারু ও চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলেট
মা রান্না করছিলেন, পানিতে ডুবে মরলো একমাত্র সন্তান
মা রান্না করছিলেন, পানিতে ডুবে মরলো একমাত্র সন্তান
ঢাকা কলেজের ঐহিত্য রক্ষায় ১০ দফা
ঢাকা কলেজের ঐহিত্য রক্ষায় ১০ দফা
স্বপ্নসারথি কন্যা শিশুরা…
স্বপ্নসারথি কন্যা শিশুরা…
সর্বাধিক পঠিত
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
তারেক রহমান জ্বরে আক্রান্ত
তারেক রহমান জ্বরে আক্রান্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media