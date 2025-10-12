রাতেও শাহবাগে অবস্থান করবেন এনটিআরসিএ’র নিয়োগ প্রত্যাশীরা

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সুপারিশ না পাওয়া প্রার্থীরা রাতেও রাজধানীর শাহবাগে অবস্থান করবেন। আন্দোলনকারী ফিরোজ আহমেদ বাংলা ট্রিবিউনকে এ তথ্য জানান।
শাহবাগে অবস্থানকারী শিক্ষকরা বাংলা ট্রিবিউনকে জানান, নীতিমালা পরিবর্তনের আগে সুপারিশবঞ্চিত প্রার্থীদের নিয়োগের লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং প্রাতিষ্ঠানিক বাধা তুলে দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী শূন্যপদ যুক্ত করে বিশেষ গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ সবাইকে নিয়োগ দিতে হবে।
ফিরোজ আহমেদ বলেন, যে ১৬ হাজার ২১৩ জন সুপারিশ পাননি, তাদের সুপারিশ পাওয়ার দাবিতেই এই আন্দোলন।
আরেক আন্দোলনকারী আরিফুল ইসলাম বলেন, তাদের প্রতিনিধিদল সচিবালয় গেছেন এবং তারা এসে যা জানাবেন তার ভিত্তিতে আন্দোলনকারীরা সিদ্ধান্ত নেবেন।
শাহবাগ থানার ওসি খালিদ মনসুর বাংলা ট্রিবিউনকে জানান, তারা আপাতত শুধু পর্যবেক্ষণ করবেন।
এর আগে রবিবার (১২ অক্টোবর) সকাল ১০টা থেকে শাহবাগে অবস্থান করছেন এসব নিয়োগ প্রত্যাশীরা। চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শূন্যপদ যুক্ত করে দ্রুত সময়ের মধ্যে বিশেষ গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সুপারিশ বঞ্চিতদের নিয়োগের দাবিতে শাহবাগে অবস্থান নেন তারা।