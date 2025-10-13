X
যাত্রাবাড়ীতে ছিনতাইকারী সন্দেহে গণপিটুনিতে দুই যুবক আহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১০আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১০
যাত্রাবাড়ী থানা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর কুতুবখালী এলাকায় ছিনতাইকারী সন্দেহে দুই যুবককে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন এলাকাবাসী। সোমবার (১৩ অক্টোবর) ভোর রাতে এ ঘটনা ঘটে।

আহত দুই যুবক হলেন— মো. তুহিন (২৬) ও আব্দুল হাকিম মিয়া (২৫)। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়।

যাত্রাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল করিম বলেন, “ভোরের দিকে কুতুবখালী এলাকায় ছিনতাইয়ের চেষ্টার সময় স্থানীয়রা দুই যুবককে ধরে ফেলে এবং গণপিটুনি দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে ঢামেকে পাঠায়।”

তিনি আরও বলেন, ‘‘হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাদের থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। বর্তমানে তারা পুলিশ হেফাজতে রয়েছে এবং ঘটনাটির আইনি প্রক্রিয়া চলমান।”

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভোর রাতে দুই যুবক ওই এলাকায় মোটরসাইকেল আরোহীর পথরোধ করে ছিনতাইয়ের চেষ্টা করলে আশপাশের লোকজন ধাওয়া দিয়ে তাদের আটক করে। পরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

 

