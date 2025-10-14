X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
মিরপুরে ভয়াবহ আগুনে ৯ জনের মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৯আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:২৬
পাশের সরদার গার্মেন্টস থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে কসমি ফার্মা নামে একটি ক্যামিক্যাল গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ক্যামিক্যাল গোডাউনের পাশের সরদার গার্মেন্টস নামে একটি পোশাক কারখানার দোতলা ও তিনতলা থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। 

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে আগুন এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। ৮ থেকে বেড়ে ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

বিষয়:
রাজধানীমৃত্যুঅগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিস
