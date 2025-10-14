ঢাকায় জাতিসংঘের ৮০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বাংলাদেশে জাতিসংঘের কান্ট্রি টিম জাতিসংঘের ৮০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে। সোমবার সন্ধ্যায় এই উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকায় জাতিসংঘ ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতা, কূটনীতিক, সুশীল সমাজের সদস্য, যুব প্রতিনিধি, গণমাধ্যম ও জাতিসংঘের সহকর্মীরা আট দশকের বৈশ্বিক সহযোগিতা এবং বাংলাদেশের সঙ্গে জাতিসংঘের দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে ঢাকা জাতিসংঘ অফিস।
অনুষ্ঠানে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক রূপান্তরসহ বাংলাদেশের উন্নয়নে জাতিসংঘের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের যুব নেতাদের এবং প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে তার নেতৃত্ব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কার এবং বহুপাক্ষিকতার প্রতি প্রতিশ্রুতির জন্য বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।
বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গুয়েন লুইস জাতিসংঘের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সম্মিলিত প্রচেষ্টার সমর্থনে অতিথিদের উপস্থিতি এবং অবিচল অংশীদারিত্বের জন্য ধন্যবাদ জানান। লুইস বলেন, ‘জাতিসংঘের কান্ট্রি টিম সাম্প্রতিক এই উত্তরণসহ বহু দশক ধরে বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাঁড়ানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছে।’
সরকারের পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গা বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান গুয়েন লুইস এবং জাতিসংঘের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার কথা তুলে ধরেন।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম জাতিসংঘের নীতিগত সমর্থনের প্রশংসা করেন, যা বাংলাদেশের জনগণের অধিকার ও আকাঙ্ক্ষাকে অন্য সব অগ্রাধিকারের উপরে রেখেছে।
জাতিসংঘের স্বেচ্ছাসেবক এবং দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত জাতিসংঘের কর্মী সদস্যদের পাশাপাশি জাতিসংঘের কান্ট্রি টিমে নবনিযুক্ত প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ছিল অনুষ্ঠানে।