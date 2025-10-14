X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢাকায় জাতিসংঘের ৮০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১০আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১০
বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গুয়েন লুইস

বাংলাদেশে জাতিসংঘের কান্ট্রি টিম জাতিসংঘের ৮০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে। সোমবার সন্ধ্যায় এই উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকায় জাতিসংঘ ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতা, কূটনীতিক, সুশীল সমাজের সদস্য, যুব প্রতিনিধি, গণমাধ্যম ও জাতিসংঘের সহকর্মীরা আট দশকের বৈশ্বিক সহযোগিতা এবং বাংলাদেশের সঙ্গে জাতিসংঘের দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে ঢাকা জাতিসংঘ অফিস।

অনুষ্ঠানে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক রূপান্তরসহ বাংলাদেশের উন্নয়নে জাতিসংঘের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের যুব নেতাদের এবং প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে তার নেতৃত্ব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কার এবং বহুপাক্ষিকতার প্রতি প্রতিশ্রুতির জন্য বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গুয়েন লুইস জাতিসংঘের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সম্মিলিত প্রচেষ্টার সমর্থনে অতিথিদের উপস্থিতি এবং অবিচল অংশীদারিত্বের জন্য ধন্যবাদ জানান। লুইস বলেন, ‘জাতিসংঘের কান্ট্রি টিম সাম্প্রতিক এই উত্তরণসহ বহু দশক ধরে বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাঁড়ানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছে।’

সরকারের পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গা বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান গুয়েন লুইস এবং জাতিসংঘের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার কথা তুলে ধরেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম জাতিসংঘের নীতিগত সমর্থনের প্রশংসা করেন, যা বাংলাদেশের জনগণের অধিকার ও আকাঙ্ক্ষাকে অন্য সব অগ্রাধিকারের উপরে রেখেছে।

জাতিসংঘের স্বেচ্ছাসেবক এবং দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত জাতিসংঘের কর্মী সদস্যদের পাশাপাশি জাতিসংঘের কান্ট্রি টিমে নবনিযুক্ত প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ছিল অনুষ্ঠানে।

/এসও/এমএইচআর/
বিষয়:
রোহিঙ্গা সংকটজাতিসংঘ
সম্পর্কিত
জাতিসংঘের ৮০তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে জামায়াতের অংশগ্রহণ
জাতিসংঘ পানি কনভেনশনন্যায্য পানি বণ্টন ও আন্তসীমান্ত সহযোগিতা জোরদারে বাংলাদেশের আহ্বান
ক্ষুধা দূরীকরণে প্রধান উপদেষ্টার ৬ প্রস্তাব
সর্বশেষ খবর
হাসিনাসহ ২৫৬ জনকে আদালতে হাজিরে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির নির্দেশ
হাসিনাসহ ২৫৬ জনকে আদালতে হাজিরে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির নির্দেশ
বেঁচে ফেরার বয়ানে মিরপুরের আগুন
বেঁচে ফেরার বয়ানে মিরপুরের আগুন
সাংবাদিক আরিফ নির্যাতন মামলা: শোকজের জবাব শুনতে আদালত ‘বিব্রত’
সাংবাদিক আরিফ নির্যাতন মামলা: শোকজের জবাব শুনতে আদালত ‘বিব্রত’
অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের জন্য ‘বিশেষ কারাগার’, সরকারের ব্যাখ্যা দাবি টিআইবি’র
মানবতাবিরোধী অপরাধঅভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের জন্য ‘বিশেষ কারাগার’, সরকারের ব্যাখ্যা দাবি টিআইবি’র
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
লোক ফেরত আনলে ইতালি লোক নেবে: প্রধান উপদেষ্টা
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
রাজশাহী হাইটেক পার্কে বড় বিনিয়োগ, হচ্ছে দুই হাজার কর্মসংস্থান
বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম বাদ দিয়ে ‘দাঁতভাঙ্গা আদর্শ কলেজ’ নাম প্রস্তাব
বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম বাদ দিয়ে ‘দাঁতভাঙ্গা আদর্শ কলেজ’ নাম প্রস্তাব
সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতারের ক্ষমতা নেই, বললেন তাজুল
সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতারের ক্ষমতা নেই, বললেন তাজুল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media