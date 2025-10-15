দুদকে পরিচালক হিসেবে ২ এসপির বদলির আদেশ বাতিল

২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে দুদকে প্রেষণে বদলি করা দুই পুলিশ সুপারের (এসপি) বদলি আদেশ বাতিল করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব সামিউল আমিনের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে মঙ্গলবার জারি করা প্রজ্ঞাপন বাতিলের আদেশ জারি করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পুলিশ সুপার মো. আবু ইউসুফ এবং মো. জাহিদুর রহমানকে দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক হিসেবে প্রেষণে বদলির আদেশটি বাতিল করা হলো।
জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও জানানো হয়। তবে কী কারণে বদলির আদেশ জারির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাতিল করা হলো সেটি জানা যায়নি।